Rutte: To ni leto 1992, ne bomo dovolili varnostnega vakuuma v BiH

"Nato ostaja trdno zavezan stabilnosti te regije in varnosti Bosne in Hercegovine," je po srečanju s člani predsedstva BiH izpostavil Mark Rutte. Poudaril je, da Nato v celoti podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH, prav tako pa tudi urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Dejanja, ki spodkopavajo daytonski mirovni sporazum, ustavni red ali institucije BiH so po besedah generalnega sekretarja Nata nesprejemljiva, hujskaška retorika in dejanja pa nevarna.

Rutte je še poudaril, da ne bodo dopustili ogrožanja miru. "Bodimo jasni, to ni leto 1992 in ne bomo dopustili, da nastane varnostni vakuum," je dejal in s tem spomnil na leto, ko se je začela vojna v BiH. "Mednarodna skupnost je zavezana k nadaljnji močni podpori, tudi prek sil Euforja in Nata. Ne bomo dovolili, da bi bil ogrožen težko priborjeni mir," je še poudaril.

Svoj delež k stabilnosti in miru po njegovi oceni morajo prispevati tudi vsi trije člani predsedstva BiH, ki jih je pozval k odgovornosti. "Ta država gleda v vas tri. Gre za osebno vodenje. Naj bo ta država ponosna na svoje predsedstvo," je izjavil.

Razmere v BiH so napete vse od nedavne obsodbe Dodika na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Odločitev sodišča sicer še ni pravnomočna.