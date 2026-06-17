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Rutte ostro: Slovenija ne izpolnjuje cilja dveh odstotkov za obrambo

Bruselj, 17. 06. 2026 14.34 pred 14 minutami 2 min branja 38

Avtor:
STA N.L.
Uradni obisk generalnega sekretarja zveze Nato v Sloveniji

Slovenija lani ni dosegla cilja dveh odstotkov BDP za obrambo, o katerem so se pred leti dogovorile zaveznice, a se je zavezala, da ga bo presegla še letos, je sporočil generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte. Kljub temu je ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo.

"Če pogledamo krepitve (obrambnih izdatkov), so te res osupljive. (...) Leta 2025 je bilo za obrambo namenjenih 90 milijard več kot leto prej," je na novinarski konferenci glede obrambnih izdatkov zaveznic povedal Rutte.

Po njegovih navedbah skoraj vse zaveznice izpolnjujejo cilj dveh odstotkov BDP. "Albanija, Češka in Slovenija lani tega niso dosegle, vendar so se jasno zavezale, da bodo letos presegle dva odstotka BDP," je dejal.

Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z obsežnimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic.

"Prejemamo poročila vseh zaveznic, da resnično krepijo obseg porabe. In že so mnoge pri petih oziroma 3,5 odstotkih. (...) Slika je torej resnično dobra. In to je nujno, ker se moramo braniti," je še dodal.

Rutte je pisal Golobu in Slovenijo obtožil, da je dejanska poraba za obrambo precej nižja od dveh odstotkov.
Rutte je pisal Golobu in Slovenijo obtožil, da je dejanska poraba za obrambo precej nižja od dveh odstotkov.
FOTO: Luka Kotnik

Prav jutri bo sicer v Bruslju potekalo zasedanje obrambnih ministrov zveze Nato, ki bo namenjen predvsem pripravam na julijski vrh zavezništva v Turčiji. Zasedanja se bo udeležil tudi slovenski minister za obrambo Valentin Hajdinjak.

Rutte že pisal Golobu

Njegove izjave sledijo pismu, ki ga je Rutte poslal nekdanjemu premierju Robertu Golobu in v katerem je Slovenijo obtožil, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od dveh odstotkov BDP, kolikor navaja vlada.

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Opozoril je, da je bilo povišanje izdatkov glede na ocene njegovega osebja doseženo z vključevanjem projektov, ki ne sodijo v dogovorjeno opredelitev osnovnih obrambnih izdatkov. Če te izločimo, je Slovenija lani po navedbah Rutteja za osnovne obrambne izdatke namenila okoli 1,6 odstotka BDP, kar je približno 300 milijonov evrov manj.

Kateri projekti so sporni, iz pisma ni razvidno, v tedanjem kabinetu predsednika vlade pa so v odzivu zagotovili, da je vlada "za obrambo namenila najvišji obseg sredstev doslej in Slovenijo pripeljala do izpolnitve dolgoletne zaveze, da za obrambo nameni dva odstotka BDP".

Zaveznice so se leta 2014 v Walesu dogovorile, da bodo izdatke za obrambo zvišale na dva odstotka BDP, na vrhu v Haagu junija lani pa so se zavezale k dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035. Od tega bi 3,5 odstotka namenile za naložbe neposredno v obrambo, 1,5 odstotka pa za naložbe, povezane z njo.

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KOMENTARJI38

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Majzelj
17. 06. 2026 15.19
Golob obljubil 3.5, dal 1.6 %....
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0 0
tech
17. 06. 2026 15.17
Slovenija ostro: kdo si misli da je ta Rutte? Naj končno naredijo ta referendum, da se odločimo ali res želimo to doseči. Podkupljeni desni politiki so itak takoj za, na srečo oni niso Slovenija.
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+1
1 0
Bozje oko
17. 06. 2026 15.17
Rutte, sekretar Nata - kakṣ̌na politična persona moraṣ̌ biti, da verjameš v svojo funkcijo moči, da lahko izsiljujejo izvoljene voditelje EU držav za denar, ki se pretopi v korist posameznikov v ZDA in Ukrajini, ki pa ni članica NATA in nikoli ne bo glede na Ruske zahteve za trajen mir med Rusijo in Ukrajino...!? Skratka, težko verjamem v dobronamerne izjave g. Rutteja in njegove organizacije, za širitev demokracije....
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+1
1 0
Rde?a pesa in hren
17. 06. 2026 15.16
Ta sluzasti bi še svojo mamo prodal da bi zadržal tistih 17k€ plače. Srama naj ga bo, tipični Nizozemec, škrt, egositečni, denarno orientiran. Kako je sluz tekla ko je bil pri Trumpu, ko je prišel nazaj mu jih je kr nekaj kolegov fajn napelo, kako s eobnaša. Ampak kot klasični NIzozemec, mrtvo hladno. Važno je, da zaščitim svojo denarnico. P ani važno, ali za to prodam svojo mamo ali očeta. Fajn ga je lahko sram.
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+2
2 0
MarkoJur
17. 06. 2026 15.16
Se pravi, Golob je vendarle lagal!?!?
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+4
4 0
dober dan
17. 06. 2026 15.12
letošnje volitve so bile zelo pomembne saj smo odločali kdo bo dobil podkupnino za nakup izredno drage vojaške opreme
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-3
3 6
aple2014
17. 06. 2026 15.11
Najboljša obramba bi bila kar predaja. Nic uničeno, nic žrtev… samo politiki se menjajo in gremo dalje.
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+2
4 2
Yon Dan
17. 06. 2026 15.11
Hvala bogu, če jo ne. To neonacistično organizacijo, ki nas uničuje, tudi fizično z geoingeniringom moramo takoj zapustiti. To je privatna vojska elite.
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-3
2 5
Peklenšček
17. 06. 2026 15.11
aj če mu pošljemo prejšnjo vlado z Gnilobom na čelu pa naj mu oddelajo . Asta bi lahko prodajala radiatorje v maskirnih barvah za vojake, Alenka bi skrbela za izgradnjo železniških postaj za vkrcanje vojakov, Mesec bi jim uredil kartice za evidenco prisotnosti, Golob pa bi jim prodajal buče kot dobri vojak Švejk .
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+5
7 2
Hitri Zigi 78
17. 06. 2026 15.10
Bo treba res na referendum o iztopu iz NATA
Odgovori
+0
4 4
assassin911
17. 06. 2026 15.19
Samo tvoj glas bo premalo.
Odgovori
0 0
Jermen
17. 06. 2026 15.09
Exit nato
Odgovori
+2
4 2
Gernig
17. 06. 2026 15.09
Naj on plača pa bomo zrihtali 1 2 3
Odgovori
+1
2 1
Voly
17. 06. 2026 15.08
Ni problema, bo Janša "uštimal"! Če bo treba tudi 10%, samo, da bomo ugajali ZDA in Izraelu!
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-2
4 6
dober dan
17. 06. 2026 15.04
sej to veste da vse te države, ki pravijo da imajo čez 2% lažejo? Vsa pomoč ki jo pošljejo Ukrajini se šteje v ta proračun. Evropske vojske niso bile nikoli šibkejše kot so sedaj pa še prav je, saj te pokvarjeni EU politiki nimajo kaj delati z tako močjo
Odgovori
+3
5 2
modelx
17. 06. 2026 15.02
rutte naj se briga zase!!!!!!
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+0
7 7
Yoda
17. 06. 2026 15.01
Zoki Prodanović, evo ti šanse, da izpolniš predvolilno obljubo... vsaj eno!!! Izstop iz NATO!!!!
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+1
5 4
Slovenska pomlad
17. 06. 2026 14.59
Odpikaj pajac.
Odgovori
+4
8 4
96bimBo
17. 06. 2026 14.58
Ven iz NATO!
Odgovori
-1
8 9
YouRangMyLord
17. 06. 2026 14.58
Kaj mu golob ni dal, da je tako tečen tale Rute?
Odgovori
+6
9 3
Banion
17. 06. 2026 14.57
janša se ja nalezel pahorjeve miselnosti ko mu je bilo neprijetno ker ga niso hvalil zaradi slovenske blokde hrvaške pri vstopu v eu. Si je šel arbitraži on nam zakockal mejo na morju. Upam da bo janša bolj smaozavesten in povedla da je naš prispevek pač tolikšen kot zmoremo. Tam na sedežu nata naj naženejo pol birokracije in ostalim zmanjžajo plače bo takoj dovolj denarja.
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+6
6 0
Kmet ljubi Janeza
17. 06. 2026 15.03
Bore malo verjetno, da Janezek ne bi podprl vojaško industrijo.
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+1
1 0
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