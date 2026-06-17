Rutte ostro: Slovenija ne izpolnjuje cilja dveh odstotkov za obrambo

"Če pogledamo krepitve (obrambnih izdatkov), so te res osupljive. (...) Leta 2025 je bilo za obrambo namenjenih 90 milijard več kot leto prej," je na novinarski konferenci glede obrambnih izdatkov zaveznic povedal Rutte.

Po njegovih navedbah skoraj vse zaveznice izpolnjujejo cilj dveh odstotkov BDP. "Albanija, Češka in Slovenija lani tega niso dosegle, vendar so se jasno zavezale, da bodo letos presegle dva odstotka BDP," je dejal.

Ob tem je Rutte poudaril, da gre pri trojici za manj kot milijardo dolarjev sredstev, ki jih trenutno ne namenjajo za obrambo, in dodal, da je to dokaj majhna številka v primerjavi z obsežnimi skupnimi obrambnimi izdatki zaveznic.

"Prejemamo poročila vseh zaveznic, da resnično krepijo obseg porabe. In že so mnoge pri petih oziroma 3,5 odstotkih. (...) Slika je torej resnično dobra. In to je nujno, ker se moramo braniti," je še dodal.