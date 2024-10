Rutte potrdil prisotnost severnokorejskih sil v Kursku: 'Putin je vse bolj obupan'

"Danes lahko potrdim, da so bile severnokorejske sile poslane v Rusijo in da so že nameščene v regiji Kursk," je po srečanju veleposlanikov članic Nata s predstavniki Južne Koreje in drugih partnerskih držav iz indijsko-pacifiške regije sporočil Rutte.

"Namestitev severnokorejskih sil v Kursku kaže na to, da je Putin vse bolj obupan," je še povedal generalni sekretar zavezništva. Po njegovih besedah je bilo v ruski agresiji na Ukrajino ubitih ali ranjenih že več kot 600.000 ruskih vojakov. Dodal je, da Putin agresije ne more več izvajati brez tuje podpore.