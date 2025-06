Pred vrhom Nata Rutte sporočil Trumpu: Hvala za odločno ukrepanje in pritisk

"Zame je povsem jasno, da so ZDA v celoti zavezane Natu in 5. členu severnoatlantske pogodbe," je dejal generalni sekretar Nata Mark Rutte. Ob tem je poudaril, da je načrtovano zvišanje izdatkov v luči ruske grožnje in varnostnih razmer v svetu nujno. "Alternative ni, to moramo storiti," je dejal.

Pred prihodom ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrh je Rutte na nanj naslovil pismo, v katerem je pohvalil nedavne ameriške napade na Iran in napovedal, da bo republikanec v Haagu dosegel nov velik uspeh.