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Rutte ruskim vojakom: Obstaja velika verjetnost, da boste v Ukrajini umrli

Kijev, 03. 06. 2026 17.20 pred 4 urami 3 min branja 0

Avtor:
N.V. STA
Ruski vojaki v Ukrajini

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je ob obisku v Kijevu izrazil prepričanje, da je Rusija spričo vse večjih vojaških in gospodarskih težav po več kot štirih letih vojne v Ukrajini vedno bolj obupana. Ob tem je opozoril mlade ruske vojake, da "obstaja velika verjetnost, da bodo na fronti umrli".

"Ruska brezobzirnost ni nič novega. A ob tem, ko Ukrajina ostaja trdna in napreduje na bojišču, postaja Rusija vse bolj obupana," je na novinarski konferenci po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedal Rutte.

Ob tem je izpostavil ruske žrtve v vojni in vse večji gospodarski pritisk, zaradi katerih je po njegovih besedah Rusija v težavah. "Žal pa ne kažejo nobenih znakov popuščanja. Zadnji napadi na Kijev in po vsej Ukrajini to jasno kažejo," je dejal v izjavah, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Po silovitih napad na Kijev
Po silovitih napad na Kijev
FOTO: AP

Rutte je v ukrajinsko prestolnico prispel dan po silovitih ruskih napadih po vsej Ukrajini, tudi na Kijev, v katerih je bilo ubitih 23 ljudi. Ukrajina pa je danes z droni napadla ruski Sankt Peterburg, kjer se na ekonomskem forumu zbirajo visoki gostje. Zadeli so energetske in vojaške objekte.

Zelenski je menil, da je šlo pri tem za pošten odziv na ruske napade. "Pred le dnevom je bil obsežen napad. Odzvali smo se temu ustrezno," je dejal ukrajinski predsednik in napovedal dodatno okrepitev povračilnih napadov.

Prvi mož Nata je v Kijevu tudi hvalil delovanje ukrajinske vojske in njen napredek na bojišču. "Ukrajina je vse bolj uspešna, tako na fronti kot tudi pri odstranjevanju ključnih zmogljivosti in kapacitet Rusov za nadaljevanje vojne," je dejal.

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Glede na analizo podatkov Inštituta za študijo vojne (ISW), ki jo je opravila AFP, je Ukrajina maja že drugi mesec zapored ponovno pridobila nadzor nad večjim delom ozemlja, kot ga je izgubila, in s tem zaustavila mesece ruskega napredovanja.

Rutte je ob današnjem obisku še pozval članice Nata, naj v okviru posebnega programa okrepijo dobave sistemov zračne obrambe Ukrajini – zlasti ameriških patriotov in streliva, ki jih Kijev po lastnih navedbah potrebuje za sestrelitve ruskih balističnih raket.

Malo po zaključku Ruttejevega nagovora so se sicer po poročanju AFP nad Kijevom znova oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnega napada.

Opozorilo mladim Rusom

Rutte je posvaril mlade Ruse, da bodo verjetno umrli, če se pridružijo ruski vojni v Ukrajini.

"Prodajajo vam slabo ponudbo," je poudaril Rutte in svoje besede neposredno naslovil na mlade Ruse in njihove družine. "Moški, kot ste vi, ki se pridružijo boju – ne boste ustrezno usposobljeni. Oprema, ki vam jo bodo dali, je nekakovostna. Obstaja zelo velika verjetnost, da boste tam umrli ali bili ranjeni," je dejal. "In velika verjetnost je, da boste, če boste ranjeni, prepuščeni v blatu, da trpite in umrete."

Po njegovih besedah je Rusija v Ukrajini doživela "izjemno velike izgube", umrlo naj bi več kot 30.000 ruskih vojakov na mesec. "To pomeni, da v enem mesecu izgubijo več ljudi, kot jih je Sovjetska zveza v 10 letih v 80. letih v Afganistanu," je dejal vodja Nata.

mark rutte nato rusija vojna v ukrajini

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