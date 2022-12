Rutte se je uradno opravičil za sužnjelastniško preteklost Nizozemske

Kljub namigom dela javnosti, naj se uradno opraviči šele 1. julija prihodnje leto ob 160. obletnici prepovedi suženjstva v državi, se je nizozemski premier Mark Rutte za vlogo svoje države pri trgovini s sužnji in suženjstvu uradno opravičil že danes. V 20-minutnem govoru v Državnem arhivu je dejanja označil za zločin proti človeštvu.

Opravičilo je podal teden dni po tem, ko je poročilo z naslovom Okovi preteklosti med drugim pokazalo, da so bili ljudje na nizozemskem zunanjem ministrstvu izpostavljeni rasističnim komentarjem, nekateri pa so bili zaradi barve kože ali etničnega porekla zavrnjeni pri napredovanju.

Poročilo sicer naslavlja predvsem neslavno nizozemsko zgodovino – nizozemski trgovci so med 17. in 19. stoletjem preprodali več kot 600.000 ljudi iz Afrike in Azije, ki so bili ob prisilnem delu na plantažah podvrženi fizičnemu, psihičnemu in spolnemu nasilju, poroča britanski BBC.

Nizozemska je bila v tistem obdobju ena najrazvitejših trgovskih držav na svetu. Obdobje, znano tudi kot zlata doba, je prineslo velik napredek v znanosti in kulturi, toda ogromno bogastvo so ustvarili z zasužnjevanjem in izkoriščanjem ljudi, predvsem iz Zahodne Afrike.