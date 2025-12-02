Putin: Če si Evropa želi vojne, je Rusija pripravljena

Rusija si ne želi vojne z Evropo, a če si Evropa želi vojno z Rusijo, smo nanjo pripravljeni, je pred pogovori z ameriškim posebnim odposlancem Steveom Witkoffom in zetom predsednika ZDA Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem o možnostih končanja vojne v Ukrajini izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte pa je dejal, da je prepričan, da bi lahko prizadevanja Washingtona za končanje vojne v Ukrajini sčasoma prinesla mir.

"Ne načrtujemo vojne z Evropo, a če si jo Evropa želi in jo začne, smo pripravljeni," je po investicijskem forumu v Moskvi dejal Vladimir Putin, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Na vprašanje glede vključenosti Evrope v mirovna pogajanja o Ukrajini je odvrnil, da se je ta sama umaknila od možnosti rešitve konflikta brez ZDA.

Vladimir Putin FOTO: AP icon-expand

Obenem je Evropo obtožil, da nima "miroljubne agende" in da namesto tega raje ovira mirovna prizadevanja ZDA. Poudaril je tudi, da so zahteve Evrope v kontekstu pogajanj nesprejemljive.

Zelenski: Pri iskanju miru ni preprostih rešitev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred začetkom ameriško-ruskih pogovorov dejal, da vidi priložnost za konec vojne, toda pri iskanju miru ni preprostih rešitev. Po njegovem je treba rešiti ključna vprašanja; ozemlje, ruska zamrznjena sredstva in varnostna jamstva za Ukrajino. Glede pogovorov v Moskvi, je Zelenski ponovil: "Odzval se bom glede na rezultate. Srečali se bomo, vendar moramo imeti nekaj konkretnega, ne le besed."

Volodimir Zelenski FOTO: AP icon-expand

Kot je še dejal, vidi priložnost za konec vojne, vendar je treba nekatere stvari še rešiti. Pri tem je kot ključne točke izpostavil vprašanje ozemlja, zamrznjeno rusko premoženje in varnostna jamstva za Ukrajino. "Vojno moramo končati tako, da se Rusija v enem letu ne bo vrnila s tretjo invazijo v desetih letih," je poudaril ukrajinski predsednik. Kot je dejal, se je v ponedeljek pogovarjal z ameriškim odposlancem, Ukrajina pa zdaj čaka na rezultate Witkoffovega srečanja s Putinom. Zelenski, ki ni izključil možnosti, da do preboja v Moskvi ne bo prišlo, je pozval k rešitvi za končanje vojne in ne le za premor v spopadih. "Naša skupna naloga je končati vojno, ne le doseči premor v sovražnostih. Potreben je dostojanstven mir. Da bi se to resnično zgodilo, morajo biti vsi na strani miru," je dejal. Witkoff in Kushner naj bi se po sestanku v Moskvi predvidoma v sredo v eni od evropskih držav srečala tudi z Zelenskim. "Ukrajinska stran (...) tega ne izključuje in je pripravljena" srečati se z njima, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal neimenovani predstavnik Kijeva. Dodal je, da bi se pogovori lahko odvijali v Bruslju, vendar o takšnem srečanju "še ni jasnega dogovora".

Rutte: Vrata za vstop Ukrajine v Nato ostajajo odprta

"Vsi si prizadevamo, da bi se vojna proti Ukrajini končala s pravičnim in trajnim mirom. Pozdravljamo nenehna prizadevanja ZDA, da bi to postalo resničnost. Prepričan sem, da bodo ta vztrajna prizadevanja sčasoma obnovila mir v Evropi," pa je danes povedal Mark Rutte. Kijev je po besedah vodje Nata že pokazal, da je pripravljen sodelovati pri mirovnih prizadevanjih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, danes pa "bomo videli, ali so se tudi Rusi pripravljeni angažirati". Ob tem je Rutte danes ponovil, da vrata za vstop Ukrajine v Nato ostajajo odprta, vendar soglasja o tem trenutno ni. "Praktična situacija je takšna, da Ukrajina za vstop v Nato potrebuje soglasje vseh zaveznic," je dejal generalni sekretar.

Mark Rutte FOTO: AP icon-expand