Rutte: ZDA ne načrtujejo nenadnega umika svojih sil iz Evrope

"Vseh 32 (članic Nata) se tukaj osredotoča na to, kako braniti ozemlje Nata pred Rusi, našo dolgoročno grožnjo, ki bo prisotna tudi po tem, ko bo, upam, dosežen dogovor o Ukrajini," je še dodal.

"Ne načrtujejo, da bi nenadoma zmanjšali svojo prisotnost v Evropi," je novinarjem povedal generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte , ki je tudi prepričan, da ZDA ostajajo zavezane Natu. Pri tem je sicer priznal, da Washington zdaj svojo pozornost vse bolj usmerja na Kitajsko in druge države ter da se mora Evropa na to pripraviti, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Po vrnitvi republikanca Trumpa v Belo hišo, ki je spremenil ameriško politiko do Evrope, so se okrepila vprašanja o tem, ali so ZDA še zanesljiva partnerica. Washington prav tako od zaveznic že leta zahteva povečanje porabe proračunskih sredstev za obrambne namene, kar bo tudi osrednja tema dvodnevnega zasedanja zunanjih ministrov članic Nata v Bruslju.

Zunanji ministri zveze Nato so danes v Bruslju začeli dvodnevno zasedanje, v ospredju katerega bo povečanje proračunskih izdatkov za obrambo. Temi srečanja, ki se ga udeležuje tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon in bo namenjeno pripravam na junijski vrh Nata v Haagu, bosta še nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo in prizadevanja za končanje vojne.

Več članic je v zadnjih mesecih napovedalo obsežne dodatne naložbe v obrambo, ki jih namerava pospešiti tudi Slovenija.