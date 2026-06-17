Rutte: ZDA se ne umikajo iz Evrope

"V nekaterih primerih je bilo to predstavljeno kot problem, kot da se ZDA oddaljujejo od svojih zaveznic. A to ni res. (...) V preteklosti se je preveč zanašalo na ZDA. Zdaj so ZDA prilagodile svoje obljubljene prispevke, druge zaveznice pa so stopile korak naprej in prispevajo več," je na novinarski konferenci povedal Mark Rutte.
Washington je zaveznice obvestil, da bo omejil svoj vojaški prispevek Natu, saj od evropskih držav pričakuje, da bodo prevzele večjo odgovornost za lastno konvencionalno obrambo.
Po poročanju ameriških in nemških medijev zmanjšanje prispevka med drugim vključuje tretjino od 150 ameriških lovcev F-15 in F-16, namenjenih Natu, letala za oskrbo z gorivom, drone, podmornico, ki lahko izstreli manevrirne rakete, in več bojnih ladij.
Rutte je sicer tudi pozdravil dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Dogovor, ki ga je sklenil predsednik (Donald) Trump, je ustvaril priložnost, da se zagotovi, da Iran nikoli ne bo pridobil jedrskega orožja. Vzpostavitev prostega prehoda skozi Hormuško ožino bo velik korak naprej, in vem, da so mnoge zaveznice prek pobude, ki jo vodita Francija in Združeno kraljestvo, pripravljene to podpreti," je še dodal.
Rutte je izjavo za medije podal pred četrtkovim srečanjem obrambnih ministrov Nata, ki bo namenjen predvsem pripravam na julijski vrh zavezništva v Turčiji. Med drugim bodo govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.