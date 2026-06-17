Rutte: ZDA se ne umikajo iz Evrope

"V nekaterih primerih je bilo to predstavljeno kot problem, kot da se ZDA oddaljujejo od svojih zaveznic. A to ni res. (...) V preteklosti se je preveč zanašalo na ZDA. Zdaj so ZDA prilagodile svoje obljubljene prispevke, druge zaveznice pa so stopile korak naprej in prispevajo več," je na novinarski konferenci povedal Mark Rutte.

Washington je zaveznice obvestil, da bo omejil svoj vojaški prispevek Natu, saj od evropskih držav pričakuje, da bodo prevzele večjo odgovornost za lastno konvencionalno obrambo.

Po poročanju ameriških in nemških medijev zmanjšanje prispevka med drugim vključuje tretjino od 150 ameriških lovcev F-15 in F-16, namenjenih Natu, letala za oskrbo z gorivom, drone, podmornico, ki lahko izstreli manevrirne rakete, in več bojnih ladij.