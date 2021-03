Rutteju se nasmiha nov mandat, uspeh skrajno desnih strank

Na drugo mesto naj bi se presenetljivo uvrstila levosredinska stranka D66, ki je bila že doslej v vladni koaliciji. V 150-članskem parlamentu bo imela 27 poslancev, kar je kar osem več kot doslej.

D66 je tako z drugega mesta izrinila desničarsko in protimigrantsko Svobodnjaško stranko pod vodstvomGeerta Wildersa, kažejo rezultati vzporednih volitev, ki jih je opravila televizija NOS.

Skupaj se je v parlament uvrstilo kar 17 strank. Med njimi tudi tri skrajno desne stranke, ki bodo imele skupaj kar 27 poslanskih sedežev, občutno več kot so jih osvojile na zadnjih volitvah leta 2017. Levičarske stranke, socialdemokrati, socialisti in zeleni so na drugi strani v primerjavi s položajem izpred štirih let precej izgubili. Nekaj manj glasov so dobili tudi krščanski demokrati (CDA).

Ni pa še jasno, ali je dosedanja vladna koalicija med Ruttejevo VVD, CDA, D66 in manjšo Krščansko unijo zbrala dovolj glasov za nadaljevanje dela.

Volitve na Nizozemskem so sicer zaradi pandemije covida-19 potekale kar tri dni in pod strogimi varnostnimi ukrepi na voliščih. Ta so uredili v številnih šotorih, cerkvah, gledališčih in celo na pokopališču, da so lahko ohranjali razdaljo med ljudmi. Na volitvah je lahko sodelovalo 13 milijonov Nizozemcev.