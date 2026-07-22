Ruvalo strehe in drevesa, uničeni prometni znaki in semaforji

Skopje je v torek prizadelo hudo neurje z dežjem in močnimi sunki vetra, poroča Net.hr. Poškodovanih je bilo 15 ljudi, ogromna je bila tudi materialna škoda.

Devet poškodovanih so sprejeli na urgenci Kliničnega bolnišničnega centra Mati Tereza, šest oseb pa so zdravili na Univerzitetni kliniki za kirurgijo Sv. Naum Ohridski. Vodja službe nujne medicinske pomoči v Skopju Anita Dimoska je povedala, da je bila najhuje poškodovana starejša ženska, ki je utrpela poškodbo glave po padcu drevesa.