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Ruvalo strehe in drevesa, uničeni prometni znaki in semaforji

Skopje, 22. 07. 2026 07.53 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Neurje v Severni Makedoniji

V prestolnici Severne Makedonije so bili zaradi padajočih delov strehe in dreves v hudem neurju poškodovani številni avtomobili, uničeni so bili tudi semaforji in prometni znaki, nekatera naselja pa so začasno ostala brez elektrike.

Skopje je v torek prizadelo hudo neurje z dežjem in močnimi sunki vetra, poroča Net.hr. Poškodovanih je bilo 15 ljudi, ogromna je bila tudi materialna škoda.

Devet poškodovanih so sprejeli na urgenci Kliničnega bolnišničnega centra Mati Tereza, šest oseb pa so zdravili na Univerzitetni kliniki za kirurgijo Sv. Naum Ohridski. Vodja službe nujne medicinske pomoči v Skopju Anita Dimoska je povedala, da je bila najhuje poškodovana starejša ženska, ki je utrpela poškodbo glave po padcu drevesa.

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Močan veter je odtrgal in odnašal dele streh, lomil veje in podiral drevesa. Med poškodovanimi stavbami sta Mestna splošna bolnišnica 8. september in osnovna šola. Zaradi padajočih delov streh in dreves so bili poškodovani tudi številni avtomobili, uničeni so bili semaforji in prometni znaki, nekatera naselja pa so začasno ostala brez elektrike. Center za krizno upravljanje je sporočil, da so med 17. in 21. uro prejeli več kot 8300 klicev, povezanih s posledicami neurja.

Župan Skopja Orce Gjorgjievski je na Facebooku sporočil, da ekipe mestnih javnih služb odstranjujejo posledice neurja, glavne avenije so prevozne, z ulic pa odstranjujejo podrta drevesa.

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neurje makedonija skopje

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