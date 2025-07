Ryanair bo povečal velikost brezplačne ročne prtljage

Po dogovoru o novi minimalni velikosti za ročno prtljago med evropskimi letalskimi prevozniki so se pri Ryanairu odločili, da bodo dovoljeno velikost malce povečali, in sicer na 40 x 30 x 20 cm s prostornino 24 litrov.

Odbor Evropskega parlamenta za promet je sicer konec junija odobril predlog, ki bi pomenil veliko spremembo za letalske potnike v Evropski uniji. Sklenili so, da bi morali potniki imeti pravico, da brez doplačila na krov prinesejo en osebni predmet, kot je denimo torbica, in pa eno ročno prtljago, veliko do 100 cm in težko do sedem kilogramov. Spremembo morajo sicer potrditi še države članice.

Ryanair, Easyjet in Wizz Air spremembi ostro nasprotujejo in pravijo, da jih bo "prisilila" v zvišanje cen letalskih vozovnic.

Ryanair je sicer junija prepeljal 19,9 milijona potnikov, kar je tri odstotke več kot leto prej.