Ryanair ukinja 11 linij iz Zagreba

Ryanair začasno ukinja povezavo do Girone v Španiji, otoka Kos in Krf v Grčiji, francoskega Marseilla, švedskega Malma in Manchestra v Združenem kraljestvu.

Od druge polovice oktobra naprej ukinjajo tudi lete v Oslo na Norveškem, Neapelj in Palermo v Italiji, špansko Palmo de Mallorca ter bolgarsko prestolnico Sofijo.

Kot poroča hrvaški portal Putni kofer, za omenjene destinacije v zimski sezoni zanimanje močno upade, ker je potnikov malo, pade tudi donosnost za letalsko družbo.

Ryanair sicer redno prilagaja svojo ponudbo. Pozimi okrepijo povezljivost med evropskimi metropolami in velikimi letališči, poleti pa vzpostavijo več linij predvsem na otoke, do obalnih mest in tipičnih poletnih destinacij.