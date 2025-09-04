Svetli način
Tujina

Ryanair ukinja 11 linij iz Zagreba

Zagreb, 04. 09. 2025 11.19

Avtor
N.L.
Nizkocenovnik Ryanair iz Zagreba, od koder na različne konce Evrope letijo tudi številni Slovenci, s koncem oktobra začasno ukinja kar 11 linij.

Ryanair za čas zimske sezone ukinja 11 linij iz Zagreba. FOTO: AP

Ryanair začasno ukinja povezavo do Girone v Španiji, otoka Kos in Krf v Grčiji, francoskega Marseilla, švedskega Malma in Manchestra v Združenem kraljestvu. 

Od druge polovice oktobra naprej ukinjajo tudi lete v Oslo na Norveškem, Neapelj in Palermo v Italiji, špansko Palmo de Mallorca ter bolgarsko prestolnico Sofijo. 

Kot poroča hrvaški portal Putni kofer, za omenjene destinacije v zimski sezoni zanimanje močno upade, ker je potnikov malo, pade tudi donosnost za letalsko družbo. 

Ryanair sicer redno prilagaja svojo ponudbo. Pozimi okrepijo povezljivost med evropskimi metropolami in velikimi letališči, poleti pa vzpostavijo več linij predvsem na otoke, do obalnih mest in tipičnih poletnih destinacij.

Ryanair Zračni promet Letalski linije Zmanjšanje Hrvaška
MEDKO
04. 09. 2025 12.32
+0
Ko je pa Easyjet ukinil vse poletne povezave iz Benetk v Grčijo, pa niste nič pisali.
ODGOVORI
1 1
ho?emVšolo
04. 09. 2025 12.32
-1
Naši bi pa imeli Lj-Beograd :)
ODGOVORI
0 1
Aijn Prenn
04. 09. 2025 12.30
+2
So jim šefe premlatili na plaži??
ODGOVORI
2 0
deny-p
04. 09. 2025 12.18
+3
Ne, ne ukinja. Niso bili niti predvideni. To se je videlo že januarja, če si želel kupit karte....
ODGOVORI
3 0
Artechh
04. 09. 2025 12.17
+3
Plenko ne da denarja?
ODGOVORI
3 0
krohotalo
04. 09. 2025 12.16
Sploh ne vem v čemu je fora, da letijo v malmo. Iz Copenhagna si hitreje in ceneje v Malmu kot iz letališča samega
ODGOVORI
0 0
Volja
04. 09. 2025 11.52
+5
Normalno. Špica sezone je le poletje.
ODGOVORI
6 1
Artechh
04. 09. 2025 12.18
-2
Službena potovanja so čez celo leto. In ja napolnijo avione
ODGOVORI
0 2
dinozaver79
04. 09. 2025 11.51
+3
Zacasno ukinja ali ?
ODGOVORI
3 0
Stajerc22
04. 09. 2025 12.12
+1
do Aprila
ODGOVORI
1 0
Fluxx
04. 09. 2025 11.49
+1
Ce si taprav mas ital privat let v Beltince al pa na Triglav. Falcon pa te ponese tudi na oddih na Kanarce.
ODGOVORI
3 2
300 let do specialista
04. 09. 2025 11.36
+0
A so jim hrvaški taksisti huda konkurenca🤣
ODGOVORI
1 1
proofreader
04. 09. 2025 11.33
+5
Poletne linije so pač poleti.
ODGOVORI
6 1
