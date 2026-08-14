Po drami na Ryanairu: okno razbil odlomljen kos iz motorja

Skozi poškodovano okno je skoraj posrkalo 61-letnega Ljubišo Karovića, ki ga je pred smrtjo rešil varnostni pas ter žena in več potnikov, ki so ga nemudoma prijeli in zadržali. Srb, ki je bil v času incidenta tudi nezavesten, je utrpel poškodbe vratu in ramen ter nekaj odrgnin.
Prve ugotovitve preiskave so pokazale, da so okno razbili delci iz motorja, kjer se je pred tem zlomilo krilce ventilatorja. Preiskovalci so v motorju letala Boeing 737-800 našli tudi ostanke ptic, kar bi lahko nakazovalo, da je letalo med vzletom trčilo v ptice, vendar vzrok, zakaj so odpadle lopatice ventilatorja, še ni znan, poroča SkyNews.
Pregled tehnične dokumentacije je pokazal, da so krilca ventilatorjev nazadnje pregledali maja, ko niso zaznali nobenih poškodb. V zadnjem letu pa je več posadk, ki so letele z omenjenim letalom, poročalo o domnevnih trkih s pticami. Navajajo štiri domnevne trke. Sedaj naj bi preiskali, kako so izvedli tehnične preglede letala in ali so omenjeni trki prispevali k nesreči.
Ryanair je v četrtek sporočil, da do končane preiskave dogodka ne bodo komentirali.
Karovićev odvetnik napoveduje zahtevo po visoki odškodnini za povzročeno škodo, medtem ko naj bi Ryanair poslal le elektronska sporočila njegovemu sinu, ki je rezerviral vozovnice. Zanimalo jih je, kakšno je njegovo stanje, ponudili so le možnost spremembe leta.
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