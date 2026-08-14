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Po drami na Ryanairu: okno razbil odlomljen kos iz motorja

London, 14. 08. 2026 09.16 pred 3 urami 2 min branja 16

Avtor:
N.L.
Razbito okno

Dober mesec po srhljivi nesreči na letu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo, ko je skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega Srba, so znane prve ugotovitve preiskave. Agencija za varnost v prometu (NTSB) je ugotovila, da se je odlomilo krilce ventilatorja v motorju, pri čemer so kosi poleteli iz motorja in udarili ob letalo ter poškodovali okno in trup letala na več mestih.

Skozi poškodovano okno je skoraj posrkalo 61-letnega Ljubišo Karovića, ki ga je pred smrtjo rešil varnostni pas ter žena in več potnikov, ki so ga nemudoma prijeli in zadržali. Srb, ki je bil v času incidenta tudi nezavesten, je utrpel poškodbe vratu in ramen ter nekaj odrgnin.

Prve ugotovitve preiskave so pokazale, da so okno razbili delci iz motorja, kjer se je pred tem zlomilo krilce ventilatorja. Preiskovalci so v motorju letala Boeing 737-800 našli tudi ostanke ptic, kar bi lahko nakazovalo, da je letalo med vzletom trčilo v ptice, vendar vzrok, zakaj so odpadle lopatice ventilatorja, še ni znan, poroča SkyNews.

Ljubiša Karović po nesreči.
Ljubiša Karović po nesreči.
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Pregled tehnične dokumentacije je pokazal, da so krilca ventilatorjev nazadnje pregledali maja, ko niso zaznali nobenih poškodb. V zadnjem letu pa je več posadk, ki so letele z omenjenim letalom, poročalo o domnevnih trkih s pticami. Navajajo štiri domnevne trke. Sedaj naj bi preiskali, kako so izvedli tehnične preglede letala in ali so omenjeni trki prispevali k nesreči.

Ryanair je v četrtek sporočil, da do končane preiskave dogodka ne bodo komentirali.

Karovićev odvetnik napoveduje zahtevo po visoki odškodnini za povzročeno škodo, medtem ko naj bi Ryanair poslal le elektronska sporočila njegovemu sinu, ki je rezerviral vozovnice. Zanimalo jih je, kakšno je njegovo stanje, ponudili so le možnost spremembe leta.

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KOMENTARJI16

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bohinj je zakon
14. 08. 2026 11.00
Sreča.
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0 0
galeon
14. 08. 2026 10.54
Ta članek pa ne gre čisto skupaj z dejstvi. Ptič v motorju, med vzletom, ni na višini, kjer bi lahko potnika srkalo iz letala. Naj se kdo malo zamisli.
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+0
2 2
Pomladni cvet
14. 08. 2026 11.36
verjetno imaš prav ampak obstaja tudi razlaga da je ptič delno poškodoval turbino in se je kasneje ob večjih obratih in večji toplotni obremenitvi odtrgalo
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0 0
YouRangMyLord
14. 08. 2026 10.23
Po navedbi US National Transportation Safety Board naj bi našli ostanke ptičjega perja - tako je Boeing spet našel "drobni tisk" za prevalitev krivde na višjo silo (ptice), namesto priznanja felerja, da vgrajujejo tehnično oporečne motorje, ker se bo s tem poizkušal izogniti upravičeni odškodnini s strani v nesreči preživelega potnika. Leta 2018 je namreč potnica Jennifer Riordan v popolnoma enaki nesreči letalske družbe enakega modela Boeing letala v lastni družbe Southwest na poletu iz NYC v Dallas umrla. Jo je enako posrkalo iz letala po tem, ko je lopatica motorja zadela njeno okno in razbila steklo. Ostankov ptičjega perja seveda takrat niso okrivili...
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+0
2 2
Teleport
14. 08. 2026 12.01
Motorji niso od Boeinga
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+1
1 0
Zedd
14. 08. 2026 10.13
Pa so res Srbi Nebeski narod! Kaj visel ven, šel je pihat v turbino, da reši letalo in ostale potnike.
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+1
4 3
DOVOLJ
14. 08. 2026 10.21
🤣
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-1
0 1
DOVOLJ
14. 08. 2026 09.54
Potem bi bil pa "flying serb" 😂
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-4
1 5
suleol
14. 08. 2026 09.56
smesn ane
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+2
3 1
DOVOLJ
14. 08. 2026 10.06
Če bi iztegnil 3 prsta in začel fajn mahat, misliš da bi mu uspel pristat perfect landing?
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-2
1 3
Rothschild1
14. 08. 2026 09.53
Vsi bi neke vrtloglave zneske odskodnine. Alooo. Zakaj le?
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-3
2 5
YouRangMyLord
14. 08. 2026 10.11
@Rothschild1: vzdevek že imaš pravi; za Rothschild imperij se še kako ve, kako so jim bile odškodnine vedno neupravičeno zahtevane .....
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-1
1 2
Pinokio
14. 08. 2026 10.36
In kaj je tukaj kriv letalski prevoznik? Zavarovalnica bo izplačala odškodnino, krivi so pa kot zgleda ptiči, ki se ne umaknejo letalu. Spet bo kdo pisal, da se letala vsiljujejo v ptičje naravno okolje.
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-1
1 2
YouRangMyLord
14. 08. 2026 11.09
Pinokio, ironija je, da na višini 7000m, ko se je to zgodilo, ni ptičev...... :)
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+0
1 1
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