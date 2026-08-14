Po drami na Ryanairu: okno razbil odlomljen kos iz motorja

Skozi poškodovano okno je skoraj posrkalo 61-letnega Ljubišo Karovića, ki ga je pred smrtjo rešil varnostni pas ter žena in več potnikov, ki so ga nemudoma prijeli in zadržali. Srb, ki je bil v času incidenta tudi nezavesten, je utrpel poškodbe vratu in ramen ter nekaj odrgnin.

Prve ugotovitve preiskave so pokazale, da so okno razbili delci iz motorja, kjer se je pred tem zlomilo krilce ventilatorja. Preiskovalci so v motorju letala Boeing 737-800 našli tudi ostanke ptic, kar bi lahko nakazovalo, da je letalo med vzletom trčilo v ptice, vendar vzrok, zakaj so odpadle lopatice ventilatorja, še ni znan, poroča SkyNews.