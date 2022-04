Ryanair močno zmanjšuje število letov iz Zagreba

Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo močno zmanjšal število letov z zagrebškega letališča, ki je zaradi bližine prva izbira tudi za številne Slovence, poroča spletni portal exyuaviation.com.

Na več destinacij bodo začeli leteti kasneje, kot so sprva napovedovali, število letov na druge bodo zmanjšali, nekaj pa so jih začasno ukinili. Odločitev zajema skupno 17 destinacij, poroča omenjeni portal, specializiran za novice o letalstvu.

Ryanair odpoveduje vse majske in junijske lete v Basel in Brindisi, destinacijo, ki so jo uvedli konec marca, prav tako junija ne bodo leteli v Sofijo. Povezava s Krfom, ki so jo napovedovali za junij, naj bi zaživela šele julija, tja pa bodo v nasprotju z napovedmi leteli le enkrat tedensko.

Poleg tega bodo zmanjšali število letov na 13 drugih destinacij. To so Charleroi, Baden Baden, Bergamo, Dublin, Göteborg, Hahn, London, Memmingen, Malta, Malmo, Pafos, Rim in Weeze. Pri tem je morda še najzanimivejša odločitev, da bodo na letališče London Stansted leteli le še štirikrat na teden, in ne več vsak dan.

Pri Ryanairu odločitve ne komentirajo. Podobno potezo so sicer potegnili že januarja in februarja, ko so prav tako začasno odpovedali več letov iz Zagreba. Obenem je letalska družba za več mesecev zamaknila uvedbo poletov na 24 novih destinacij iz Zadra. Po prvotnih načrtih bi morale povezave zaživeti konec marca, a bodo šele v začetku maja oziroma junija. Gre za lete v Aarhus, Bukarešto, Bordeaux, Bari, Bologno, Bergamo, Bournemouth, Birmingham, Göteborg, Gdansk, Hamburg, Liverpool, Maastricht, Manchester, Neapelj, Nürenberg, Prago, Piso, Sofijo, Torino, Varšavo in Vroclav.