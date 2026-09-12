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Šef Ryanaira ne verjame Srbu: Ni ga potegnilo skozi okno

London, 12. 09. 2026 11.30 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
N.L.
Preživeli potnik in njegova žena

Zgodba o srhljivi nesreči na letu Ryanaira, ko je skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega Srba, očitno še dolgo ne bo dobila epiloga. Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary je namreč napovedal, da bodo izpodbijali trditev, da je Srba posrkalo skozi okno. Trdi, da je potnika zgolj potegnilo k oknu.

Razbito okno
Razbito okno
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Poleti je na letalu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega Ljubišo Karovića, ki ga je pred smrtjo rešil varnostni pas ter žena in več potnikov, ki so ga nemudoma prijeli in zadržali. Srb, ki je bil v času incidenta tudi nezavesten, je utrpel poškodbe vratu in ramen ter nekaj odrgnin.

Prve ugotovitve preiskave so pokazale, da so okno razbili delci iz motorja, kjer se je pred tem zlomilo krilce ventilatorja.

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Karović je za rešitev incidenta najel odvetnika, a šef Ryanaira je že napovedal, da bodo trditev, da je potnika potegnilo skozi okno, izpodbijali. "Del njegovega obraza ni šel skozi okno. Zagotovo ga je v zelo dramatičnih okoliščinah potegnilo proti oknu, a mislimo, da noben del njegovega telesa ni šel skozi okno."

Poudaril je, da je bil potnik pripet in da bodo zagotovo nasprotovali trditvi, da se je katerikoli del njegovega telesa upognil skozi okno. Hkrati O'Leary zatrjuje, da incidenta ne želijo pomesti pod preprogo, poroča Guardian.

Michael O'Leary navedbam Srba ne verjame.
Michael O'Leary navedbam Srba ne verjame.
FOTO: Profimedia

Karović je po nesreči za britanski Guardian povedal, da mu je življenje rešil varnostni pas. Skozi okno letala naj bi ga potegnilo vse do prsi, zunaj letala pa je ostal več minut, trdi. Ryanair že od nesreče naprej trdi, da so njegove navedbe laž. Da je skozi okno letala visel več kot dve minuti, je sicer poleg njegove žene potrdila vsaj še ena potnica.

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KOMENTARJI30

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Sixten Malmerfelt
12. 09. 2026 12.54
Bo verjel, ko mu bo sodišče prisodilo milijone!
Odgovori
+1
1 0
Bullet5672
12. 09. 2026 12.43
Ljubiša je pomoje samo vesel, da je živ. Vsi ostali ga pumpajo za tožbo in denar...
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
12. 09. 2026 12.34
Nekomu se nekaj zgodi potem pa ne da bi se ukvarjali s tem problemom, se nerazgledani ukvarjajo, da je nekdo srb, samo “Janezi” so kul, mogoče v toaleti, ko so sami. Navlekli smo si tujcev, samo, da slovencu ni treba delat. Nihče nam ni dober. Res smo en pokvarjen narod…..ukvarjamo se s folkom, ki nima veze z nami, to pa ja?! To nam pa gre hudičevo od rok….vsak tujc je več vreden kot domač, v glavnem tole ne pelje nikamor
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-1
4 5
Klapa17
12. 09. 2026 12.29
Dejansko je sumljivo meni to da je bil kao povsem pripet in potem je lezel skozi okno. Verjetno je malce lezel delno ampak so napihnili. Vsi imajo mačka v žaklju. Srb hoče narediti čimbolj dramatično, ryanair pa čimbolj da se laže, verjetno vse zaradi denarja. No je pa v SLO stranka resnica biser resnice, sploh Zmijić, in Stebranović
Odgovori
-3
3 6
Sixten Malmerfelt
12. 09. 2026 12.55
Vam v klejti 138 nick je vse sumljive! Tudi volilne lističe aprila 2026 ste preštevali po 2 kletarja skupaj na voliščih, ker si še med seboj ne verjamete!
Odgovori
0 0
zajfa
12. 09. 2026 12.13
Ni ga potegnilo ven, ker je Srb, to hoče povedati ta polna rit med vrsticami.
Odgovori
+1
4 3
dobrabejba35
12. 09. 2026 12.12
šefu ni za verjet, saj vemo kaki ljudje so to
Odgovori
+5
5 0
Cmrlj3
12. 09. 2026 12.08
No.. Če je bil res pripet z varnostnim pasom, kot trdi, potem mi res ne gre skupaj kako bi ga lahko do polovice čez okno potegnilo...
Odgovori
+9
9 0
Ice_Cat
12. 09. 2026 12.06
Ni nben posnel?
Odgovori
+2
2 0
LolSLO
12. 09. 2026 11.56
Srbi itak mutijo povsod
Odgovori
+15
19 4
Matt0
12. 09. 2026 12.00
Nastej kaj to mutijo povsod?
Odgovori
-10
2 12
suleol
12. 09. 2026 12.07
kaj si pa ti da te slism
Odgovori
-10
0 10
Matt0
12. 09. 2026 12.37
Ni odgovora kaj? Samo nacionalizem kaj pa druga ;)
Odgovori
-1
0 1
kle21
12. 09. 2026 11.53
Glede na velikost oken na letalu, mu sigurno ni potegnilo ven celo glavo do ramen.. Da bi ga potegnilo samo do okna, kot pravi direktor, pa tudi sigurno ne.. Resnica je nekje vmes, vsak pa vleče v svojo korist, normalno..
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+5
6 1
BroNo1
12. 09. 2026 11.52
Valda ne bodo verjeli, ker morajo plačat odškodnino
Odgovori
-11
2 13
kivzfccz
12. 09. 2026 11.52
Ne vidim razloga, da zaradi posameznega primera žalite ves srbski narod. Verjetno so price dogodka izpovedale svoje videnje. Sploh pa,prej verjamem srbu kot zviti hrvaški lisici. Mar nimamo kot narod dovolj izkušenj???
Odgovori
-8
7 15
Don Muri
12. 09. 2026 11.47
Srbu ni za verjeti, razen, če ima overjeno pri notarju.
Odgovori
-8
8 16
Matt0
12. 09. 2026 11.51
Ma nemoj
Odgovori
-12
5 17
zajfa
12. 09. 2026 12.14
Pre ne modmuklemu, potuhnjenemu malemu nategunčku, slovenčku..
Odgovori
-3
1 4
matjaz mravlak
12. 09. 2026 11.46
ha ha on sam proti 100 💯 pričam!!
Odgovori
-8
1 9
Aven
12. 09. 2026 11.44
Michael O'Leary je večkrat dokazal da je tepec. Ne vem pa vsega glede dogotka.
Odgovori
-6
5 11
Racional-ec
12. 09. 2026 11.44
Srbi v osnovi kot narod velik lazejo, tko da razumem cloveka, da mu ne verjame.
Odgovori
+9
17 8
Matt0
12. 09. 2026 11.51
Aja? Kdo kaj laze da cujemo
Odgovori
-13
4 17
suleol
12. 09. 2026 12.12
ti si neki strokovnjak za druzbene vede al haha
Odgovori
-4
1 5
Matt0
12. 09. 2026 12.37
Še en ki piše na osnovi nacionalizma ker dalje od tega ni uspel v življenju. Odgovora pa seveda ni
Odgovori
-1
0 1
Puško v koruzo
12. 09. 2026 11.41
Ko je v igri Srb in odskodnina, potem je laž osnova.
Odgovori
+20
24 4
suleol
12. 09. 2026 12.13
drz se ti koruze drugo ni zate
Odgovori
-4
1 5
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