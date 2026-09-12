Šef Ryanaira ne verjame Srbu: Ni ga potegnilo skozi okno

Razbito okno FOTO: X (Posnetek zaslona)

Poleti je na letalu Ryanaira iz Soluna v Nemčijo skozi poškodovano okno skoraj posrkalo 61-letnega Ljubišo Karovića, ki ga je pred smrtjo rešil varnostni pas ter žena in več potnikov, ki so ga nemudoma prijeli in zadržali. Srb, ki je bil v času incidenta tudi nezavesten, je utrpel poškodbe vratu in ramen ter nekaj odrgnin. Prve ugotovitve preiskave so pokazale, da so okno razbili delci iz motorja, kjer se je pred tem zlomilo krilce ventilatorja.

Karović je za rešitev incidenta najel odvetnika, a šef Ryanaira je že napovedal, da bodo trditev, da je potnika potegnilo skozi okno, izpodbijali. "Del njegovega obraza ni šel skozi okno. Zagotovo ga je v zelo dramatičnih okoliščinah potegnilo proti oknu, a mislimo, da noben del njegovega telesa ni šel skozi okno." Poudaril je, da je bil potnik pripet in da bodo zagotovo nasprotovali trditvi, da se je katerikoli del njegovega telesa upognil skozi okno. Hkrati O'Leary zatrjuje, da incidenta ne želijo pomesti pod preprogo, poroča Guardian.

Michael O'Leary navedbam Srba ne verjame. FOTO: Profimedia