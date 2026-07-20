Ryanair po incidentu z razbitim oknom: naša letala so varna

Letalski prevoznik Ryanair skuša pomiriti potnike z zagotovilom, da so njegova letala varna, potem ko je potnika med letom skoraj posesalo skozi razbito okno. Družba je sporočila tudi, da je stopila v stik z družino poškodovanega potnika, je poročal Guardian. Kot smo poročali, je srbskega državljana med letom iz Soluna v Grčiji proti Nemčiji z glavo skoraj potegnilo skozi okno, potem ko je zaradi okvare motorja del letala razbil okensko steklo. Njegova žena ga je pred padcem iz letala rešila tako, da ga je zadržala za noge, nato pa so ga s pomočjo še dveh potnikov uspeli potegniti nazaj v kabino.

Naša služba za pomoč strankam je od incidenta naprej ves čas v stiku z družino, je dejal Neil Sorahan, glavni finančni direktor skupine Ryanair. Naša posadka je opravila izjemno delo in letalo varno vrnila v Solun. Vsi potniki so brez izjeme zapustili letalo peš. Kabinsko osebje in piloti so opravili odlično delo. Sorahan je dejal, da je prezgodaj govoriti o morebitni odškodnini za zakonca, saj družba še vedno čaka na izsledke preiskave dogodka. Prejšnji teden je ameriški Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) sporočil, da bo vodil preiskavo incidenta, ki se je zgodil na letalu Boeing 737, s katerim je upravljala Ryanairjeva hčerinska družba Malta Air.

Potniki na letalu FOTO: Shutterstock