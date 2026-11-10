Ryanair skrajšuje časovno okno za oddajo prtljage

Ryanair je spremembo, ki jezačela veljati z današnim dnem, napovedal že aprila. Kot so utemeljili v podjetju, bo 20 odstotkov njihovih potnikov, ki oddajo prtljago, na ta način pridobilo dodaten čas, da opravijo z vrstami na letališki varnostni kontroli in kontroli potnih listov ter ob morebitni gneči pravočasno dospejo do odhodnih vrat. Posledično naj bi manj potnikov zamudilo lete.

Na preostalih 80 odstotkov potnikov tega letalskega potnika, ki prtljage ne oddajajo, sprememba ne bo vplivala. Še naprej se bodo na lete prijavljali preko spleta, še pred prihodom na letališče, in se čez varnostno kontrolo do izhodnih vrat odpravili neposredno.

Vodja trženja pri Ryanairu Dara Brady je v luči sprememb potnike pozval k pravočasnemu prihajanju na letališča.