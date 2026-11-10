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Ryanair skrajšuje časovno okno za oddajo prtljage

Dublin, 10. 11. 2026 10.45 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Ryanair

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je spremenil pravila glede oddaje prtljage na letališču. Vsi potniki jo morajo po novem oddati vsaj 60 minut pred odhodom, medtem ko je bila doslej ta časovnica postavljena pri 40 minutah pred odhodom, je razvidno iz objave na spletni strani letalske družbe.

Ryanair
Ryanair
FOTO: Shutterstock

Ryanair je spremembo, ki jezačela veljati z današnim dnem, napovedal že aprila. Kot so utemeljili v podjetju, bo 20 odstotkov njihovih potnikov, ki oddajo prtljago, na ta način pridobilo dodaten čas, da opravijo z vrstami na letališki varnostni kontroli in kontroli potnih listov ter ob morebitni gneči pravočasno dospejo do odhodnih vrat. Posledično naj bi manj potnikov zamudilo lete.

Na preostalih 80 odstotkov potnikov tega letalskega potnika, ki prtljage ne oddajajo, sprememba ne bo vplivala. Še naprej se bodo na lete prijavljali preko spleta, še pred prihodom na letališče, in se čez varnostno kontrolo do izhodnih vrat odpravili neposredno.

Vodja trženja pri Ryanairu Dara Brady je v luči sprememb potnike pozval k pravočasnemu prihajanju na letališča.

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KOMENTARJI1

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galeon
10. 11. 2026 11.02
Tem pa že tenka piska. Ne bodo dolgo.
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