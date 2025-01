Ryanair toži 'motečega' potnika, zaradi katerega so morali preusmeriti let

Sicer ni jasno, kaj točno je potnik počel, da so morali let preusmeriti, vendar pa naj bi šlo neuradno za posameznika pod vplivom alkohola.

Kot pojasnjuje letalski prevoznik, so morali preusmerjeni let nato preložiti čez noč, 160 potnikov pa se je soočilo z "nepotrebnimi motnjami in izgubilo cel dan počitnic". Ryanair je potnikovo vedenje opisal kot "neopravičljivo in popolnoma nesprejemljivo".

Zahtevano vsoto 15.000 evrov so dobili, ko so sešteli vse stroške potnikov, ki so nastali zaradi prenočitve in pristanka, poroča Sky News.

To je prvič, da je Ryanair vložil civilno tožbo proti potniku na Irskem, vendar pa je letalska družba opozorila, da bo "še naprej odločno ukrepala proti neobvladljivemu vedenju potnikov na letalu".

Tiskovni predstavnik je izpostavil, da je popolnoma nesprejemljivo, da potniki (številni se odpravljajo na sproščujoč oddih z družino in prijatelji) trpijo zaradi neprimernega vedenja enega potnika. "To je le ena od mnogih posledic, s katerimi se bodo soočili potniki, ki po nepotrebnem prekinjajo lete," je povedal in dodal, da je to del Ryanairove politike ničelne tolerance.

"Upamo, da bo ta ukrep ljudi odvrnil od morebitnega nadaljnjega neprimernega vedenja na letih, da bodo lahko potniki in posadka potovali v mirnem in spoštljivem okolju," je povedal.