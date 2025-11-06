Svetli način
Tujina

Ryanair ukinja papirnate letalske vozovnice

Dublin, 06. 11. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
7

Nizkocenovni prevoznik Ryanair z novembrom uvaja pomembno spremembo za vse potnike. Podjetje prehaja na digitalni način poslovanja, vključno s postopkom prijave na let. To pomeni, da od 12. novembra ne bodo več izdajali papirnatih letalskih vozovnic.

Vsi potniki bodo prejeli digitalni vstopni kupon (angl. boarding pass) v aplikaciji Ryanair, potem ko se bodo prijavili na let. Potniki, ki bodo prišli na letališče, ne da bi se v aplikaciji ali na spletni strani prijavili na let, bodo morali plačati pristojbino, kar sicer velja že sedaj. 

V letalski družbi so pojasnili, da spremembe uvajajo, ker digitalni vstopni kuponi znižujejo stroške na letališčih in izdaje vozovnic. Vztrajajo tudi, da lahko na tovrsten način zagotavljajo boljšo storitev potnikom, obenem pa načrtujejo, da bodo na leto prihranili približno 300 ton papirja. 

V primeru, da se je potnik že prijavil na let prek spleta ali aplikacije, a je nato izgubil svoj pametni telefon oz. tablico, bo na letališču prejel brezplačen vstopni kupon. Tega bodo prejeli tudi tisti potniki, ki nimajo pametnega telefona, a se morajo pred tem vseeno na let prijaviti prek spleta. 

Ryanair
Ryanair FOTO: Profimedia

V letalski družbi zagotavljajo, da bodo na letališčih še vedno imeli svoja okenca za prijavo. 

Vsa letališča sicer še ne omogočajo izključno uporabe digitalnih vstopnih kuponov. V Maroku denimo zahtevajo, da potniki predložijo natisnjen vstopni kupon. 

Za lete 12. novembra ali pozneje se morajo tako Ryanairovi potniki, ki letijo iz Maroka, prijaviti prek spleta kot običajno in nato na letališču predložiti svoj digitalni vstopni kupon, da prevzamejo še natisnjeno različico. 

ryanair vozovnica
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricinus
06. 11. 2025 14.14
+1
To je podobno, kot, da bi ukinili gotovino
ODGOVORI
1 0
kanarinac
06. 11. 2025 14.13
agenda 2030
ODGOVORI
0 0
mišelin
06. 11. 2025 14.07
-1
a zoki se ni odstopil zarad pisma podpore ki jo je poslav v imenu ljubljancanov sam uprasam zarad soseda jansata
ODGOVORI
1 2
Bebo2
06. 11. 2025 14.02
+1
pametno!
ODGOVORI
2 1
bandit1
06. 11. 2025 13.58
+0
Pa letite prazni.
ODGOVORI
3 3
Pedro Lopez
06. 11. 2025 14.03
-1
A ti drugače veš sploh o čem se gre?
ODGOVORI
2 3
300 let do specialista
06. 11. 2025 14.08
+2
Ve, za nadzor kdaj prd.es
ODGOVORI
2 0
