Ryanair ukinja papirnate letalske vozovnice

Vsi potniki bodo prejeli digitalni vstopni kupon (angl. boarding pass) v aplikaciji Ryanair, potem ko se bodo prijavili na let. Potniki, ki bodo prišli na letališče, ne da bi se v aplikaciji ali na spletni strani prijavili na let, bodo morali plačati pristojbino, kar sicer velja že sedaj.

V letalski družbi so pojasnili, da spremembe uvajajo, ker digitalni vstopni kuponi znižujejo stroške na letališčih in izdaje vozovnic. Vztrajajo tudi, da lahko na tovrsten način zagotavljajo boljšo storitev potnikom, obenem pa načrtujejo, da bodo na leto prihranili približno 300 ton papirja.

V primeru, da se je potnik že prijavil na let prek spleta ali aplikacije, a je nato izgubil svoj pametni telefon oz. tablico, bo na letališču prejel brezplačen vstopni kupon. Tega bodo prejeli tudi tisti potniki, ki nimajo pametnega telefona, a se morajo pred tem vseeno na let prijaviti prek spleta.