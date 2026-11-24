Ryanair je v izjavi za javnost pojasnil, da je namen spremembe omogočiti več časa tistim potnikom, ki želijo izbrati točno določen sedež.

"To poletje smo prejeli številne pritožbe potnikov, ki na dan potovanja niso mogli rezervirati želenega sedeža, saj je bil ta že do 24 ur pred odhodom samodejno dodeljen kot brezplačen," so zapisali.

"Potnikom, ki se odločijo za brezplačen, naključno dodeljen sedež, očitno ni pomembno, kje sedijo. Njihova digitalna vozovnica se samodejno posodobi tri do štiri ure pred odhodom, kar je še precej pred njihovim prihodom na letališče," svojo nedavno spremembo zagovarjajo pri Ryanairu.

Sprememba je začela veljati s koncem oktobra z začetkom zimskega voznega reda, a so jo javno komentirali šele zdaj, poroča irski RTE.

Sedeži na Ryanairovih letalih sicer stanejo vse od tri do 27,50 evra na posamezen let, če so rezervirani ob nakupu vozovnice, oz. 3,50 do 29,50 evra, če so rezervirani pozneje.