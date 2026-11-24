Ryanair je v izjavi za javnost pojasnil, da je namen spremembe omogočiti več časa tistim potnikom, ki želijo izbrati točno določen sedež.
"To poletje smo prejeli številne pritožbe potnikov, ki na dan potovanja niso mogli rezervirati želenega sedeža, saj je bil ta že do 24 ur pred odhodom samodejno dodeljen kot brezplačen," so zapisali.
"Potnikom, ki se odločijo za brezplačen, naključno dodeljen sedež, očitno ni pomembno, kje sedijo. Njihova digitalna vozovnica se samodejno posodobi tri do štiri ure pred odhodom, kar je še precej pred njihovim prihodom na letališče," svojo nedavno spremembo zagovarjajo pri Ryanairu.
Sprememba je začela veljati s koncem oktobra z začetkom zimskega voznega reda, a so jo javno komentirali šele zdaj, poroča irski RTE.
Sedeži na Ryanairovih letalih sicer stanejo vse od tri do 27,50 evra na posamezen let, če so rezervirani ob nakupu vozovnice, oz. 3,50 do 29,50 evra, če so rezervirani pozneje.
Odločitev Ryanaira je sledila le nekaj tednov po tem, ko so napovedali, da bodo okenca za oddajo prtljage zapirali 60 minut pred odhodom namesto dosedanjih 40 minut.
Potniki so zaradi nedavnih sprememb nezadovoljni. Eden od uporabnikov Facebooka je v odzivu zapisal, da gre za "še en primer pohlepa O'Learyja (lastnika družbe, op. 24ur.com), ki vas prisili v plačilo sedeža". Spet drugi uporabnik je zapisal, da letalska družba "kaznuje potnike".
Nekateri pa potezo prevoznika zagovarjajo. "Če potujete z omejenim proračunom, koga briga, kje točno boste sedeli – pa naj bo to 24 ur ali tri ure pred vkrcanjem? Tako ali tako boste dobili tisti sedež, ki vam bo pač dodeljen," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij.
Letalska družba, ki je po številu prepeljanih potnikov največja v Evropi, v tekočem poslovnem letu pričakuje 214 milijonov potnikov, kar je tri odstotke več kot v prejšnjem poslovnem letu.
Septembra je prvi mož Ryanaira Michael O'Leary dejal, da "ni dvoma", da se bodo cene letalskih vozovnic prihodnje leto zvišale zaradi posledic vojne v Iranu. V luči tega je letalska družba v zimskem voznem redu skrčila število letov, da bi porabila manj goriva.
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