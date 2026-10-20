Ryanair zaradi višjih davkov krči lete, leta 2027 pričakuje podražitve

Michael O'Leary je v intervjuju za Euronews ostro kritiziral predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki jo je označil za neuporabno. Po njegovih besedah evropski voditelji veliko govorijo o konkurenčnosti, vendar ne izvajajo potrebnih reform.
"Če mislite resno s konkurenčnostjo, obdavčite Američane, ko pristanejo v Evropi," je dejal O'Leary. Meni, da so sedanja okoljska pravila nepravična, saj se ne uporabljajo enako za vse letalske prevoznike. Dolgi medcelinski leti, ki jih opravljajo tudi ameriške, azijske in kitajske letalske družbe, namreč spadajo pod milejši sistem Združenih narodov za izravnavo emisij ogljikovega dioksida.
Po podatkih evropskega organa za nadzor zračnega prometa Eurocontrol ti leti predstavljajo le šest odstotkov vseh odhodov, vendar več kot polovico emisij CO2 v evropskem letalstvu. Evropska komisija je julija predlagala razširitev evropskega sistema obdavčitve emisij na nekatere lete z odhodom iz Evrope od leta 2029. Predlog med drugim vključuje povezave med Frankfurtom in Dubajem ter Frankfurtom in Istanbulom, ne pa tudi daljših letov, kot je povezava med Frankfurtom in Tokiem. Izjeme bi veljale tudi za pristanke letal iz ZDA in Kitajske.
O'Leary je ob tem opozoril na poročilo nekdanjega italijanskega premierja Maria Draghija iz septembra 2024, ki poziva k obsežnim reformam in dodatnim naložbam v višini do 800 milijard evrov na leto. Po njegovih besedah Evropska komisija priporočil ne uresničuje dovolj hitro. Nedavno poročilo organizacije za pobudo za prelomne tehnologije navaja, da je EU izvedla 26 odstotkov priporočil iz Draghijevega poročila.
Ryanair bo v zimskem voznem redu v Belgiji ukinil milijon sedežev in 20 povezav, potem ko je vlada pod vodstvom Barta De Weverja davek na letalske vozovnice zvišala za dva evra, na sedem evrov na vozovnico. Sprva je vlada predlagala zvišanje na deset evrov, vendar je po pritisku letalske industrije predlog omilila.
Davek v Belgiji je sicer še vedno nižji kot v nekaterih sosednjih državah. Na Nizozemskem znaša 30,25 evra na odhajajočega potnika, v Nemčiji pa za večino evropskih letov 13,03 evra. Zmanjševanje števila letov so letos napovedali oziroma izvedli tudi drugi prevozniki, med njimi SAS in easyJet.
O'Leary je potnike opozoril, da bi se letalske vozovnice prihodnje leto lahko občutno podražile. Ryanair si je za letos ceno goriva vnaprej zagotovil pri približno 67 dolarjih za sodček, s čimer se je zaščitil pred trenutnimi nihanji na trgu. Ta zaščita pa se izteka, O'Leary pa pričakuje, da bi se stroški goriva prihodnje leto lahko podvojili, piše Euronews.
"Zagotavljamo, da ne bomo uvedli doplačil za gorivo, vendar ni dvoma, da se bodo cene letalskih vozovnic leta 2027 občutno zvišale zaradi precej višjih cen nafte," je opozoril.
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