Ryanair zaradi višjih davkov krči lete, leta 2027 pričakuje podražitve

Michael O'Leary je v intervjuju za Euronews ostro kritiziral predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki jo je označil za neuporabno. Po njegovih besedah evropski voditelji veliko govorijo o konkurenčnosti, vendar ne izvajajo potrebnih reform.

"Če mislite resno s konkurenčnostjo, obdavčite Američane, ko pristanejo v Evropi," je dejal O'Leary. Meni, da so sedanja okoljska pravila nepravična, saj se ne uporabljajo enako za vse letalske prevoznike. Dolgi medcelinski leti, ki jih opravljajo tudi ameriške, azijske in kitajske letalske družbe, namreč spadajo pod milejši sistem Združenih narodov za izravnavo emisij ogljikovega dioksida.

Po podatkih evropskega organa za nadzor zračnega prometa Eurocontrol ti leti predstavljajo le šest odstotkov vseh odhodov, vendar več kot polovico emisij CO2 v evropskem letalstvu. Evropska komisija je julija predlagala razširitev evropskega sistema obdavčitve emisij na nekatere lete z odhodom iz Evrope od leta 2029. Predlog med drugim vključuje povezave med Frankfurtom in Dubajem ter Frankfurtom in Istanbulom, ne pa tudi daljših letov, kot je povezava med Frankfurtom in Tokiem. Izjeme bi veljale tudi za pristanke letal iz ZDA in Kitajske.

O'Leary je ob tem opozoril na poročilo nekdanjega italijanskega premierja Maria Draghija iz septembra 2024, ki poziva k obsežnim reformam in dodatnim naložbam v višini do 800 milijard evrov na leto. Po njegovih besedah Evropska komisija priporočil ne uresničuje dovolj hitro. Nedavno poročilo organizacije za pobudo za prelomne tehnologije navaja, da je EU izvedla 26 odstotkov priporočil iz Draghijevega poročila.