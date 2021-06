Ryanair premierno pričel z leti iz Zagreba

Največja evropska letalska družba Ryanair je opravila prvi otvoritveni let do Zagreba. Tako so hrvaško metropolo najprej povezali z Brusljem, ta mesec bodo vzpostavili še povezavo z Milanom, julija z Göteborgom, Londonom in Rimom, dva meseca kasneje pa sledijo dodatne linije z Nemčijo, Francijo, Norveško, Švedsko in Črno goro.

Če ste dopust ali kratek oddih načrtovali v romantičnem Parizu, morda v prestolnici mode Milanu, ali pa v deželi fjordov, se boste na pot lahko z irskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom podali tudi iz Zagreba. Ryanair je danes premierno hrvaško prestolnico povezal z Brusljem (letališče Charleroi). Na tej relaciji bodo lete opravljali dvakrat tedensko. Ryanair je naslednjo povezavo napovedal tudi za ta mesec, ko bo 17. junija opravil prvo pot do Milana (letališče Bergamo), medtem ko bodo tri poti do Göteborga, Londona in Rima na voljo od 23. julija, ko bo prvo Ryanairovo letalo locirano v bazi na zagrebškem letališču. V omenjeni bazi bodo od septembra naprej imeli še eno letalo. Septembra pa bodo odprli devet novih povezav v Nemčijo, Francijo, Norveško, Švedsko in Črno goro. Vodnja trženja pri Ryanairu za srednjo in vzhodno Evropo ter Balkan Olga Pawlonka, je dejala, da je zadovoljna, da je bil prvi let v Zagreb uspešen. "Z odprtjem baze v Zagrebu bo Ryanair letel zaenkrat na petih relacijah, sledila bo uvedba dodatnih devetih linij in še več poletov, ki bodo na voljo od septembra. Za premierni prvi let v Zagreb in z uradnim odprtjem poletne sezone je Ryanair potnikom iz Zagreba ponudil vozovnice za samo 19.99 evrov. Akcija velja za vse lete do 31. oktobra, vozovnice pa je treba rezervirati do 4. junija ponoči. Ker je zanimanja res veliko, pozivam, da ljudje pohitijo," je dejala Pawlonka. Ryanair bo tako v manj kot treh mesecih letališče Franja Tuđmana povezal s 14 novimi destinacijami, so še sporočili iz Zagreba.