Moža držala za noge in ga rešila: 'Če umreva, umreva skupaj'

Svetlana Grković, ki je s svojim možem Ljubišo potovala iz grškega Soluna v nemški Memmingen, je za grško javno radiotelevizijo ERT in srbsko Novo spregovorila o napetih trenutkih v kabini. Kot je dejala, je polovica moževega telesa 'štrlela iz letala', medtem ko ga je držala za noge. "Takoj sem se odzvala in ga prijela za noge. Pomislila sem: če umreva, umreva skupaj." S pomočjo dveh potnikov je Grkovićevi moža, ki je medtem že trikrat izgubil zavest, uspelo potegniti nazaj v notranjost letala.

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Po njenih besedah se je zdelo, kot da se je odlomil del motorja, ta delček pa je nato razbil okno, ob katerem je sedel njen mož. Tudi drugi potniki so poročali o glasnem poku. Strokovnjak, ki ga je najela družina, je ocenil, da se je incident začel z okvaro desnega motorja, zaradi česar so delci zadeli okno, kar je vodilo v hitro izgubo tlaka v kabini. Uradno poročilo o nesreči sicer še ni na voljo.

Ryanair FOTO: Profimedia

Grkovićeva je še povedala, da je njen 61-letni soprog hudo poškodovan in še vedno v šoku. "Pomembno mi je, da je živ. Njegova roka je posebno hudo poškodovana in ima opekline. Ni zmožen komunicirati, ne spomni se celotnega dogodka," je še razkrila.

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