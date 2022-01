Ryanairovo letalo zaradi vonja po dimu v kabini preusmerjeno v Francijo

Pristali so v Brestu na severu Francije, ob pristanku pa so letalo na stezi pričakali gasilci in policija. Ryanair je v izjavi za javnost zapisal, da je letalo pristalo v Brestu po "manjši tehnični težavi, ki je v potniški kabini povzročila vonj po dimu".

Potniki so nato v Franciji čakali tri ure na novo letalo. "Potnike smo evakuirali in jih odpeljali na varovano območje na letališču, kjer smo jim ponudili osvežilne pijače. Potnike je do Fara nato pripeljalo drugo letalo, ki je prispelo iz Londona," so še pojasnili.

Inženirji so letalo pregledali in mu prižgali zeleno luč za nadaljnjo pot. V letalski družbi so poudarili, da je bil let FR4052 preusmerjen iz previdnosti.