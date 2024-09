S 1. januarjem na Hrvaškem davek na nepremičnine: koliko bo znašal?

"Nepremičninski trg se je začel gibati v neželeno smer. Nepremičnine so se začele kupovati ne zaradi reševanja stanovanjskega vprašanja, ampak predvsem s ciljem naložbe, včasih pa tudi iz špekulativnih razlogov," je ob predstavitvi nepremičninskega davka dejal Marko Primorac. Vse to je po prepričanju vlade privedlo do zvišanja cen nepremičnin, pa tudi do tega, da je na trgu 600.000 praznih stanovanj ali stanovanj, ki se uporabljajo zgolj za kratkoročno oddajanje v najem turistom.

Nepremičninski davek bo zamenjal davek na počitniške hiše. Ta znaša od 0,60 evra do pet evrov na kvadratni meter in ni obvezen, določajo pa ga enote lokalne samouprave, torej občine in mestne občine. Te bodo določale tudi višino novega davka na nepremičnine, ki pa bo obvezen. Najnižja višina davka bo 0,6 evra na kvadratni meter, najvišja pa osem evrov na kvadratni meter. Višina davka se bo lahko razlikovala tudi med območji znotraj posamezne občine oz. mesta.

Petino sredstev, zbranih z davkom na nepremičnine, bo prejela država, 80 odstotkov pa občine.

Nepremičninski davek se bo po Primorčevih besedah nanašal predvsem na stanovanjske stavbe. Izjeme bodo tako nepremičnine, ki se uporabljajo v kmetijske in nestanovanjske namene. Plačila davka bodo oproščeni tudi objekti, oddani v dolgoročni najem (za najmanj 10 mesecev na leto), nepremičnine, ki ne onemogočajo funkcionalnega bivanja, in nepremičnine, ki se ne morejo uporabljati kot stanovanje.