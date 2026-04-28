Tujina

S 130 km/h v nasprotno smer: štirje mrtvi

Ruma / Šabac, 28. 04. 2026 13.21 pred 17 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Prometna nesreča v Srbiji

Iz Srbije poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na avtocesti med krajema Šabac in Ruma. Štiri osebe so umrle, 22-letnik se bori za življenje. Nesrečo je po prvih ugotovitvah povzročil voznik Forda, ki je v nasprotno smer vozil s hitrostjo 130 km/h. Potniki iz drugega avtomobila naj bi bili na poti v Slovenijo.

Na avtocesti Šabac–Ruma se je včeraj okoli 13. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri so štiri osebe umrle, peta se bori za življenje.

Voznik avtomobila znamke Ford je iz Beograda vozil v nasprotno smer s hitrostjo 130 kilometrov na uro in čelno trčil v črn Golf, v katerem so bili štirje mladi iz Rume. Srbski mediji poročajo, da naj bi bili na poti v Slovenijo.

Dva od potnikov v Golfu (fant in dekle) naj bi si prevoz poiskala preko aplikacije – oba sta umrla na kraju, prav tako voznik, ki je povzročil nesrečo. 24-letnega voznika Golfa so hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico v Sremsko Mitrovico, kjer je pozneje umrl. 22-letnega tretjega potnika iz Golfa so prepeljali v Urgentni center Beograd, njegovo življenje je ogroženo.

Več srbskih medijev je ob tem objavilo fotografije in posnetke s kraja nesreče, na katerih je videti posledice trka, ki je povsem uničil obe vozili. Na kraj so kmalu prispeli reševalci, policisti in gasilci, cesta v smeri Rume je bila nekaj časa popolnoma zaprta.

Le nekaj trenutkov pred tragedijo pa je nekdo v lokalno skupino na Viberju poslal opozorilo voznikom. "Avtocesta pri Šabcu proti Rumi. Človek vozi v nasprotni smeri s hitrostjo 130, bodite previdni! Temno siv Ford," je pisalo v sporočilu, objavljenem ob 12.57.

