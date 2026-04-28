S 130 km/h v nasprotno smer: štirje mrtvi

Na avtocesti Šabac–Ruma se je včeraj okoli 13. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri so štiri osebe umrle, peta se bori za življenje.

Voznik avtomobila znamke Ford je iz Beograda vozil v nasprotno smer s hitrostjo 130 kilometrov na uro in čelno trčil v črn Golf, v katerem so bili štirje mladi iz Rume. Srbski mediji poročajo, da naj bi bili na poti v Slovenijo.

Dva od potnikov v Golfu (fant in dekle) naj bi si prevoz poiskala preko aplikacije – oba sta umrla na kraju, prav tako voznik, ki je povzročil nesrečo. 24-letnega voznika Golfa so hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico v Sremsko Mitrovico, kjer je pozneje umrl. 22-letnega tretjega potnika iz Golfa so prepeljali v Urgentni center Beograd, njegovo življenje je ogroženo.