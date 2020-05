S 15. junijem bo ukinjena mostnina na Krk

Butković je to možnost napovedal že na začetku tedna. Prehod čez 1,7 kilometra dolg most, ki za osebne avtomobile trenutno stane 35 kun (4,7 evra), bo tako kmalu brezplačen.

Po ministrovih besedah je opustitev mostnine mogoča na podlagi spremembe odločitve o ustanovitvi ARZ ter podelitvi koncesije za gradnjo in upravljanje, ki so jo prenesli na Hac. Obeta se tudi uvedba novega elektronskega sistema zaračunavanja cestnin.

Butković je dejal še, da združitev ne bo pomenila povečanja temeljnega kapitala Haca, saj sta obe podjetji v stoodstotni državni lasti. Hac bo tako v prihodnje upravljal 1112 kilometrov hrvaških avtocest.

Ponovil je tudi, da je združitev del nadaljevanja prestrukturiranja v hrvaškem avtocestnem in cestnem sektorju, da bi zagotovili model trajnostnega poslovanja ter sinergijo in optimizacijo stroškov. Hrvaški je do leta 2030 uspelo reprogramirati približno pet milijard evrov dolgov Haca in ARZ ter javnega podjetja Hrvatske ceste.

V Hacu so že napovedali, da letos ne bo sezonske desetodstotne podražitve cestnin za avtoceste v njihovem upravljanju.