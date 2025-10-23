S čigavimi milijoni Trump gradi plesno dvorano?

Ameriški predsednik Donald Trump je Belo hišo že v veliki meri prilagodil svojim željam in predvsem okusu, zdaj pa se je lotil še največjega projekta – izgradnje plesne dvorane.

Objekt bo obsegal 8360 kvadratnih metrov, stroški pa so ocenjeni na 250 milijonov dolarjev (216 milijonov evrov). Priključili ga bodo vzhodnemu krilu Bele hiše, kjer so zato že zagrmeli bagri in ga del porušili.

Znano je, da je eden od njih kar Trump sam. Vztraja namreč, da bo sam pokril velik del stroškov, ni pa šel v podrobnosti. Edini donator, ki se je še razkril, je YouTube. Podjetje, ki je sicer v lasti Googla, bo 22 milijonov dolarjev (19 milijonov evrov) namenilo za izgradnjo plesne dvorane kot del poravnave v sodnem sporu z ameriškim predsednikom, ker mu je po napadu na Kapitol 6. januarja 2021 blokiralo račun.

Trump se hvali, da nova dvorana davkoplačevalcev ne bo stala niti centa. "Dvorana Bele hiše se bo financirala iz zasebnih sredstev številnih velikodušnih patriotov, velikih ameriških podjetij in, seveda, mene," je poudaril. Vprašanje pa je, kdo so ti "velikodušni patrioti" in kaj bodo imeli od tega, piše BBC .

Kdo so ostali, ni znano, čeprav v Beli hiši trdijo, da bodo objavili seznam. Nekaj sicer lahko sklepamo na podlagi seznama povabljenih na večerjo za donatorje, ki jo je Trump gostil prejšnjo sredo. Med njimi so bili predstavniki velikih ameriških družb, kot so Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Microsoft, Amazon in Google. Pa lastnik ekipe NFL New York Jets Woody Johnson ter zakonca Shari in Edward Glazer , katerih družina je lastnica klubov Manchester United in Tampa Bay Buccaneers.

Prav tako se ne ve, koliko denarja bodo namenili. Po Trumpovih besedah so "zelo, zelo radodarni", eden naj bi celo vprašal, ali je 25 milijonov dolarjev (21,6 milijona evrov) primerna donacija.

Način financiranja je dvignil marsikatero obrv. Med kritiki je tudi Richard Painter, ki je bil glavni pravni svetovalec za etiko v Beli hiši med letoma 2005 in 2007, torej v času Busheve administracije. "Ta ogromna plesna dvorana se mi zdi etična nočna mora," je dejal za BBC in pojasnil, da bi lahko poslovneži to izkoristili za dostop do predsednika. "Dostop do Bele hiše izrablja za to, da bi zbral denar. To mi ni všeč. Te korporacije vse hočejo nekaj od vlade," je razmišljal.

Martin Mongiello, nekdanji glavni kuhar v Beli hiši, ki je služil pod kar petimi različnimi predsedniki, zadolžen pa je bil tudi za organizacijo državniških večerij, trdi, da se bo dvorana sčasoma poplačala sama. Stroški za dogodke pod šotorom na južni trati, kjer Bela hiša prireja večje sprejeme, namreč lahko narastejo tudi do milijona dolarjev in več. Gostje so nagneteni, vse skupaj je sramotno, je dejal.

Painter ni pomirjen. Skrbi ga tudi velikost plesne dvorane – Bela hiša je najprej trdila, da bo prostora za 650 ljudi, Trump zdaj govori o številki 999. Njena velikost bo ogromna skušnjava, da bi se dvorana uporabila za zbiranje sredstev za politične namene, kar prej ni bilo mogoče, četudi so predsedniki iz obeh strank na dogodke vabili podpornike. "Zaradi omejenega prostora zdaj ne dobijo vsi povabila v Belo hišo. Mislim, da je to dobro," je dejal.