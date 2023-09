S čim sta se mastila in nazdravljala Putin in Kim?

Severnokorejski in ruski voditelj sta se srečala za bogato obloženo mizo. Kaj vse so jima postregli in kaj sta se dogovorila po sedemhodni gostiji?

Solata z račko, figami in nektarinami je bila uvertura v sedemhodno gostijo severnokorejskega voditelja Kim Džong Una in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kulinarično razvajanje se je nadaljevalo z ruskimi cmočki z rakci iz Kamčatke. Pred voditelja so nato postavili ribjo juho iz belega amurja. Potem sta brbončice osvežila s sorbetom iz rakitovca. Ko je prišel čas za glavno dejanje večerje, sta izbirala med jesetro z gobami in krompirjem ali marmorirano govedino z zelenjavo na žaru. Posladkala pa sta se z rdečimi borovnicami iz tajge s pinjolami in kondenziranim mlekom. Med bogato večerjo pa sta nazdravljala z rdečim in belim vinom z juga Rusije. Putin sprejel Kimovo vabilo Severnokorejski voditelj je v sredo ob koncu obiska v Rusiji povabil ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj obišče Severno Korejo. Putin je povabilo sprejel, danes poročajo severnokorejski državni mediji. Dodali so, da je Kim iz Rusije odpotoval na svoj naslednji cilj, a podrobnosti niso navedli. Kim je po navedbah severnokorejskih medijev obisk označil za pomembno priložnost za izboljšanje sodelovanja med Severno Korejo in Rusijo. Izrazil je tudi prepričanje, da bo Rusija dosegla veliko zmago nad svojimi sovražniki. "Vedno bomo z Rusijo," je še dejal Kim na posnetkih, ki jih je predvajala ruska televizija. Po poročanju ruskih tiskovnih agencij je Putin ob obisku Kima obljubil pomoč Moskve pri razvoju severnokorejskega vesoljskega programa. Ruski predsednik je novinarjem povedal, da vidi možnosti za vojaško sodelovanje med državama. Rusija in Severna Koreja sta zgodovinski zaveznici, proti obema pa je mednarodna skupnost uvedla sankcije – proti Moskvi zaradi konflikta v Ukrajini, proti Pjongjangu zaradi jedrskega programa. Kimov obisk v Rusiji je sprožil splošno zaskrbljenost, da bi državi lahko sklenili orožarske posle. Za Kima je bila sicer to prva pot v tujino po štirih letih in drugi obisk v Rusiji, odkar se je aprila 2019 v Vladivostoku sestal s Putinom. Z oklepnim vlakom je v Rusijo prispel v torek.