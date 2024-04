S covidom okužen rekordnih 613 dni, 72-letni Nizozemec naposled umrl

Medtem ko večina ljudi lahko okužbo koronavirusom premaga v le nekaj tednih, pa dotičnemu Nizozemcu ni pomagalo nič. Zdravniki so hitro ugotovili, da je virus postal odporen tudi na zdravilo Sotrovimab, ki ga uporabljajo za zdravljenje covida-19. Raziskovalci so pri moškemu izvedli podrobno analizo vzorcev, zbranih iz več kot 20 brisov nosu in grla, ter odkrili.

Znanstveniki iz Centra za eksperimentalno in molekularno medicino Univerze v Amsterdamu so ob tem povedali tudi, da je covid v telesu 72-letnika razvil več kot 50 mutacij. Nekateri vzorci so nakazovali, da je virus razvil večjo sposobnost, da se je uprl imunski obrambi v telesu moškega. "Primer kaže na tveganje okužbe s covidom-19 pri imunsko oslabljenih posameznikih," so zapisali avtorji raziskave ter izpostavili pomen nadaljnjega genomskega nadzora razvoja koronavirusa pri takšni osebah.