S ferrarijem, vrednim več kot pol milijona evrov, trčil v ograjo avtoceste

Po informacijah policijske uprave Šibenik-Knin v nesreči ni bilo poškodovanih, je pa nastala precejšnja škoda. Hrvaški avtomobilski klub (HAK) je sporočil, da je zaradi nesreče promet na tem odseku avtoceste potekal upočasnjeno, le po enem voznem pasu.

Nesreča naj bi se zgodila zaradi dežja in mokrega cestišča, a nekateri strokovnjaki ob tem sumijo, da bi bila lahko posledica tudi obrabljenih gum na vozilu, poroča Morski.hr.

Medtem ko so nekateri uporabniki spleta v komentarjih izpostavili tudi nevarnost akvaplaninga ter izrazili zaskrbljenost nad morebitnimi poškodbami voznika, so se drugi nad nesrečo pošalili. "Tu ne smeš parkirati!" se je glasilo več zapisov, spet drugi so se pošalili na račun imena modela "stradale", ki so ga popravili v "stradao", kar v hrvaščini pomeni biti žrtev.