S helikopterjem reševali konja, ki se je s Havajev preselil v Kalifornijo

Gasilce v kraju San Juan Capistrano so poklicali na pomoč, potem ko je konj zdrsnil z nasipa. Žival so najprej poskušali voditi po strmem bregu navzgor, a so vsi poskusi propadli. Konj se namreč ni želel premakniti, zaradi pomirjeval pa ga tudi noge niso najbolje držale.

Zato so se morali odločiti za plan B. Poklicali so helikopter, ki je konja dvignil na varno.

Žival po imenu Deuce, ki se je poškodovala med raziskovanjem svojega novega domovanja, kamor so jo pred kratkim preselili s Havajev, zdaj okreva v domačem hlevu.