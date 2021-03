S hrano povezana tretjina izpustov toplogrednih plinov: transformirati moramo prehranske sisteme

Podatke o globalnih izpustih toplogrednih plinov, povezanih s hrano, v obdobju med letoma 1990 in 2015 so zbrali raziskovalci Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ter Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije, na spletni strani navaja FAO. Ugotovitve so ta teden objavili v znanstveni publikaciji Nature Food.

Ugotovili so, da so globalni prehranski sistemi leta 2015 ustvarili 18 milijard ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. To je 34 odstotkov vseh globalnih izpustov. Delež se sicer zmanjšuje, leta 1990 je znašal 44 odstotkov, obseg izpustov v absolutnih številkah pa se povečuje.

"Prehranski sistemi potrebujejo transformacijo," so poudarili raziskovalci. Upajo, da bodo njihove ugotovitve pomagale usmeriti ukrepanje človeštva na področja, ki bodo prinesla največji napredek v smislu zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov.

Ogljični odtis hrane je sicer preučevalo že več globalnih študij, a avtorji tokratne trdijo, da so prvič zajeli vse države in vse sektorje – od proizvodnje, pakiranja in distribucije do zavržene hrane. Mednarodni panel za podnebne spremembe ZN (IPCC) je doslej oceno deleža postavljal v rangu od 21 do 37 odstotkov.