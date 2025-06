S kakšnimi bombami bi šli Američani nad iranski jedrski objekt pod zemljo?

Z neposrednim ameriškim napadom bi lahko prišlo do nove eskalacije konflikta z nepredvidljivimi posledicami, opozarjajo v več evropskih prestolnicah. Iran bi kot povračilo lahko napadel položaje ameriške vojske na Bližnjem vzhodu. "Morda bom to storil. Morda ne," je Trump povedal novinarjem, ko so ga vprašali o morebitni vključitvi ZDA v zračne napade na Iran.

GBU-57 A/B je bomba za uničevanje utrjenih podzemnih ciljev, kot so bunkerji in predori. Težka je 13.000 kilogramov, dolga 62,5 metra in premera osem metrov.

Pogodbo za izdelavo bomb je leta 2004 dobilo podjetje Boeing. Orožje so razvijali v treh fazah. Zračne sile so prve bombe prejele leta 2011 in jih preizkušale na poligonu v zvezni državi New Mexico.

Obrat za bogatenje goriva Fordow (FFEP) je zakopan globoko pod goro blizu Qoma v Iranu in naj bi bil eden ključnih iranskih obratov za bogatenje urana, je povedala Heather Williams, direktorica projekta za jedrska vprašanja pri ameriškem Centru za strateške in mednarodne študije (CSIS).