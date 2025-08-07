S kamero, skrito v ročni uri, na plaži prikrito snemal otroke

Na sumljivo vedenje moškega v enem od turističnih objektov na območju Istre so policijo opozorili občani, so še navedli na istrski policijski upravi.
Po prejemu obvestila so policisti opravili hišno preiskavo prostorov, vozila in tehnične opreme, ki jih je uporabljal moški, ter pregledali posneti material. Med preiskavo so našli obremenilne dokaze in 31-letnega Nemca kazensko ovadili zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo.
Takšne kriminalistične preiskave po navedbah policije kažejo, da je javnost vse bolj seznanjena s problematiko snemanja otrok in da občani prepoznavajo sumljivo vedenje. To policiji omogoča pravočasno ukrepanje in prijetje storilcev, so dodali ter obenem pozvali starše, naj pazijo na svoje otroke in spremljajo, kaj počnejo na plaži.
