Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

S kamero, skrito v ročni uri, na plaži prikrito snemal otroke

Poreč, 07. 08. 2025 15.22 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
20

Zaradi prikritega snemanja golih otrok na eni od plaž v hrvaški Istri so v torek pridržali 31-letnega nemškega državljana. Kamero je imel skrito v ročni uri, je sporočila istrska policija. Starše je še pozvala, naj otrokom oblečejo kopalke, ob sumljivem vedenju oseb, ki jih snemajo, pa naj takoj obvestijo policijo.

Na sumljivo vedenje moškega v enem od turističnih objektov na območju Istre so policijo opozorili občani, so še navedli na istrski policijski upravi.

Po prejemu obvestila so policisti opravili hišno preiskavo prostorov, vozila in tehnične opreme, ki jih je uporabljal moški, ter pregledali posneti material. Med preiskavo so našli obremenilne dokaze in 31-letnega Nemca kazensko ovadili zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo.

Takšne kriminalistične preiskave po navedbah policije kažejo, da je javnost vse bolj seznanjena s problematiko snemanja otrok in da občani prepoznavajo sumljivo vedenje. To policiji omogoča pravočasno ukrepanje in prijetje storilcev, so dodali ter obenem pozvali starše, naj pazijo na svoje otroke in spremljajo, kaj počnejo na plaži.

prikrito snemanje otrok plaža Istra Nemec
Naslednji članek

20-letnik ob reki Donavi ustanovil 'državo', Hrvati so ga deportirali

Naslednji članek

Odslužen trajekt z več sto tonami azbesta v Splitu: kam ga bodo odložili?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
07. 08. 2025 16.34
Kako se reče takemu človeku?
ODGOVORI
0 0
aviktora
07. 08. 2025 16.30
Čudno, da največkrat na Hrvaškem. Kaznujejo naj tudi starše, če je otrok brez kopalk.o
ODGOVORI
0 0
4krogci
07. 08. 2025 16.03
+6
zdej pa malo za salo malo zares ampak prakticno resnicno: ti izprijenci nesmejo na plaži snemat golih otrok, medtem ko starši teh istih otrok brez tezav te otroke snemajo in oblavlajo na FBju, Instagramu, posiljajo prjatlom prek snepčeta...al pa delajo kao smesne posnetke za tiktok!
ODGOVORI
7 1
Rožice so zacvetele
07. 08. 2025 15.58
+2
Zakaj še vedno otroci letajo goli naokrog. Zdi se, da starši uživajo, da jih moški snemajo in slikce dajejo na splet. Glede na to, da skoraj vsak dan najdejo kakšnega pedofila, ki jih snema, se očitno staršem dozdeva, da bo njihov mali svetovno znan med pedofili.
ODGOVORI
4 2
kladivo
07. 08. 2025 15.56
+4
Sicer mi res ni jasno kk so ugotovili pa tk majo pametne ure tud kamere pa telefoni pa pov ludi na plazi ma telefone v rokah pa neki snema pa slika. Drugo je pa kaj pacjentom dela v glavi da zbirajo kao otrosko pornografijo pa se pol zadovoljujejo pa recmo da istospolne zastopim naj se majo radi ce hocjo dokler me pustijo pr miro samo to je pa direkt za v eno lukno fliknit pa pustit tam
ODGOVORI
4 0
dobrabejba35
07. 08. 2025 15.54
+5
ni mi jasno kako bi lahko dobili nekoga s kamero v uri, da snema, če ni totalno zabit? mislim saj samo stojiš zraven, roka ti visi ob telesu (ura obrnjena proti temu kar hočeš snemat), ti delaš pa nekaj normalnega? ni variante da te dobijo, ker če se normalno obnašaš med snemanjem ne bo nič sumljivega
ODGOVORI
6 1
brabusednet
07. 08. 2025 15.49
+1
A na kateri plaži so ga zalotili je pa pretežko napisat.
ODGOVORI
2 1
4krogci
07. 08. 2025 15.46
+3
Počasi bo čas, da starši razmislejo o opreventivi vnaprej! Ne pa da otroka oblečejo v kopalke za v vodo, ko pride vn ga pa slečejo do golega....in to vse tja do 10leta pa četudi se otrok že zelo upira temu!
ODGOVORI
5 2
4krogci
07. 08. 2025 15.45
+0
kaj tem nemcem in iatljanom ni jasno, da to pocnejo?? In to skoz le bolj! Ja sej razumem logiko ponudba/povpraševanje sam vseeno!!
ODGOVORI
1 1
Bebo2
07. 08. 2025 15.36
+7
mene pa zanima kako odkrijejo da ima kamero v uri?
ODGOVORI
8 1
PegySue
07. 08. 2025 15.38
+2
Ravno to vprašanje sem hotela zastaviti sama. Poklon tistem,ki je opazil,da nekdo snema otroke in to z uro...
ODGOVORI
3 1
mastablasta
07. 08. 2025 15.48
+3
po mojem ni nihče opazil, ampak je to na podlagi kakšne druge preiskave. ni logično da bi kdo videl, da se snema s tako uro. še posebej, ker na uri ni nobenega ekrana, tako da tisti, ki snema niti ni mogel z gotovostjo vedeti kaj je posnel, dokler si teh posnetkov ni nekje drugje ogledal.
ODGOVORI
4 1
Verus
07. 08. 2025 15.30
+6
Oblecite otroke, da ne koncajo na racunalnikih hudo motenih oseb.
ODGOVORI
7 1
kryptix
07. 08. 2025 15.34
-5
Moja hči ima 1 leto in ful lepe bikinke zakaj bi jo v bundo oblekel?
ODGOVORI
2 7
Buci in Bobo
07. 08. 2025 15.39
+5
bundo svleci, kopalke pusti.
ODGOVORI
5 0
toxicox
07. 08. 2025 15.41
+3
ti že nimaš hči
ODGOVORI
4 1
Ročak
07. 08. 2025 16.07
+2
Hčere
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065