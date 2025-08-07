S kamero, skrito v ročni uri, na plaži prikrito snemal otroke

Na sumljivo vedenje moškega v enem od turističnih objektov na območju Istre so policijo opozorili občani, so še navedli na istrski policijski upravi.

Po prejemu obvestila so policisti opravili hišno preiskavo prostorov, vozila in tehnične opreme, ki jih je uporabljal moški, ter pregledali posneti material. Med preiskavo so našli obremenilne dokaze in 31-letnega Nemca kazensko ovadili zaradi suma izkoriščanja otrok za pornografijo.