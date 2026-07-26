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S katamarana padel skiper, iskalna akcija v teku

Šolta, 26. 07. 2026 12.13 pred 35 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L.
Hrvaška pomorska policija

V nedeljo zjutraj se je na območju Šolte zgodila pomorska nesreča, v kateri je kapitan najetega katamarana padel v morje. Intenzivna iskalna akcija še poteka, je sporočila hrvaška policija.

Šolta
Šolta
FOTO: Shutterstock

Po prvih informacijah policije se je nesreča zgodila zjutraj okoli 9. ure. Na območje nesreče so takoj poslali vse pristojne reševalne službe, poroča net.hr.

Več informacij o okoliščinah nesreče in skiperju še ni znanih.

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KOMENTARJI3

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krjola
26. 07. 2026 12.49
kaj ima SLovenija veze s to novico?
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0 0
osservatore
26. 07. 2026 12.42
Ma ne morš da verjameš: šofer in kapitan katamarana padel v morje. Pa zna plavat? Skiper nosi popolno moralno in pravno odgovornost za varnost vseh ljudi na krovu ter za samo plovilo.
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+1
1 0
Jack Herer
26. 07. 2026 12.46
Vsak voznik, ki precaža osebe velja enako ne samo skiper. Pač nesreča ne počiva in upam na najboljše.
Odgovori
+1
1 0
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