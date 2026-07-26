S katamarana padel skiper, iskalna akcija v teku

Po prvih informacijah policije se je nesreča zgodila zjutraj okoli 9. ure. Na območje nesreče so takoj poslali vse pristojne reševalne službe, poroča net.hr.
Več informacij o okoliščinah nesreče in skiperju še ni znanih.
V nedeljo zjutraj se je na območju Šolte zgodila pomorska nesreča, v kateri je kapitan najetega katamarana padel v morje. Intenzivna iskalna akcija še poteka, je sporočila hrvaška policija.
Po prvih informacijah policije se je nesreča zgodila zjutraj okoli 9. ure. Na območje nesreče so takoj poslali vse pristojne reševalne službe, poroča net.hr.
Več informacij o okoliščinah nesreče in skiperju še ni znanih.
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