S katerih evropskih letališč lahko poletite na največ destinacij?

Po najnovejših podatkih globalnega podjetja za analizo letalskega prometa OAG je istanbulsko letališče najbolj povezano letališče v Evropi. Potnikom omogoča neposredne polete na 294 destinacij po svetu, med drugim v Antalyo, Bodrum, Ciudad de México in Sydney.
K dobri povezanosti pomembno prispeva letalska družba Turkish Airlines, ki ima na letališču svojo glavno bazo in je tudi nosilka Guinnessovega rekorda za največ držav, v katere leti posamezna letalska družba, poroča Euronews.
Na drugo mesto sta se uvrstili pariško letališče Charles de Gaulle in amsterdamski Schiphol, ki ponujata neposredne povezave do 262 destinacij. Sledijo frankfurtsko letališče z 258 destinacijami, rimsko Fiumicino (230) ter madridsko letališče Adolfo Suárez Madrid-Barajas (227).
Med prvo deseterico so še barcelonsko letališče El Prat (220), münchensko letališče (211), londonski Heathrow (210) in Gatwick (200).
Na lestvici 25 najbolj povezanih evropskih letališč so tudi letališča v Dublinu, Manchestru, Milanu, Zürichu, Antalyi, na Mallorci, Dunaju, v Köbenhavnu, Atenah, Málagi, Lizboni, Oslu in Moskvi.
Podatki veljajo za stanje na 29. julij 2026, število destinacij pa se zaradi sezonskih sprememb letalskih voznih redov lahko spreminja.
OAG sicer pripravlja tudi lestvico svetovnih "mega letališč", pri kateri poleg števila neposrednih destinacij upošteva tudi število načrtovanih mednarodnih povezav na najbolj prometen dan. Po tej metodologiji je bilo leta 2025 najbolje povezano letališče na svetu londonski Heathrow, sledila pa sta istanbulsko letališče in Schiphol.
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