S katerih evropskih letališč lahko poletite na največ destinacij?

Po najnovejših podatkih globalnega podjetja za analizo letalskega prometa OAG je istanbulsko letališče najbolj povezano letališče v Evropi. Potnikom omogoča neposredne polete na 294 destinacij po svetu, med drugim v Antalyo, Bodrum, Ciudad de México in Sydney.

K dobri povezanosti pomembno prispeva letalska družba Turkish Airlines, ki ima na letališču svojo glavno bazo in je tudi nosilka Guinnessovega rekorda za največ držav, v katere leti posamezna letalska družba, poroča Euronews.

Na drugo mesto sta se uvrstili pariško letališče Charles de Gaulle in amsterdamski Schiphol, ki ponujata neposredne povezave do 262 destinacij. Sledijo frankfurtsko letališče z 258 destinacijami, rimsko Fiumicino (230) ter madridsko letališče Adolfo Suárez Madrid-Barajas (227).