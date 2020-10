S koronavirusom je bil okužen tudi Barron Trump

Dodala je, da je ta k sreči zdrav in močan najstnik in ni kazal nobenih simptomov. Prav tako naj bi bili rezultati njegovih naslednjih testov na koronavirus že negativni. Kot je zapisala prva dama ZDA, je v trenutku, ko sta z Donaldom dobila pozitivna rezultata svojih testov, pomislila na sina. Oddahnila si je, ko je bil prvi test negativen, a čez nekaj dni so se njeni strahovi uresničili in izkazalo se je, da z novim koronavirusom okužen tudi Barron, poročaBBC. "Po eni strani sem bila sicer vesela, da smo vsi trije šli skozi to istočasno, da smo lahko skrbeli drug za drugega in preživeli nekaj časa skupaj,"je še dejala.