S kosovskim potnim listom bo vstop v države EU možen brez vizumov

"To je zelo pomemben dan za evropsko prihodnost Kosova," je dejal nizozemski evropski poslanec Thijs Reuten, ki je v pogajanjih vodil parlamentarno delegacijo."Kosovci bodo končno lahko potovali v EU na počitnice, družinske obiske in poslovna potovanja, ne da bi jim bilo treba zaprositi za vizum," je dodal.

Iz Evropskega sveta, ki zastopa države članice, pa so sporočili, da je treba storiti še več korakov, vendar bo uredba začela veljati z novim Evropskim sistemom za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). V vsakem primeru pa najpozneje prvega januarja 2024," so dodali v izjavi.