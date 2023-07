S krilom letala sta trčila v drevo, kanader nato strmoglavil in eksplodiral

Splet so preplavili posnetki grške državne televizije ERT , ki prikazujejo torkovo gašenje požara na otoku Evboja, ki pa se je za pilota kanaderja končalo tragično. Letalo je namreč med spuščanjem vode na požarišče zarezalo v drevo, le nekaj trenutkov pa je strmoglavilo in eksplodiralo.

Znanstveniki iz skupine World Weather Attribution so v torek dejali, da bi bili vročinski valovi, ki so ta mesec prizadeli dele Evrope in Severne Amerike, skoraj nemogoči brez podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek. "Glede na to, s čimer se sooča ves planet, zlasti Sredozemlje, ki je žarišče podnebnih sprememb, ni čarobnega obrambnega mehanizma. Če bi obstajal, bi ga uvedli," je Mitsotakis povedal svojemu kabinetu.

Premier je napovedal tudi, da je pred Grčijo še eno težko poletje. Požari so letos že rohneli v bližini Aten, poleg Evboje pa še vedno pustošijo tudi na Krfu in Rodosu. Tudi sicer pa so manjši državi aktivni po vsej državi. Svetovni sklad za naravo v Grčiji je v torek sporočil, da so požari v državi v le enem tednu opustošili kar 35.000 hektarjev gozdov in drugih zemljišč.