S pomočjo kriptodonacije Slovenija v Ukrajino dostavila 1000 paketov hrane

Kot razlaga Peter Trček , strokovnjak za kriptovalute: "Kriptovalute v svoji osnovi delujejo tako kot gotovina, delujejo med fizičnimi osebami samimi. To pomeni, da si jaz inštaliram aplikacijo na telefonu in lahko poslujem s kriptovalutami s komerkoli na svetu. Res pa je, da veliko storitev deluje na tak način, da oni držijo zame te kriptovalute. Evropska unija je te stvari zablokirala, kar pomeni, da tistim, ki imajo uporabniško ime in geslo v Rusiji, lahko spletne strani preprečijo poslovati s temi kriptovalutami."

Ob vse obsežnejših sankcijah, ki hromijo rusko gospodarstvo, in tudi skrbi, da se jim Rusija in njeni državljani izogibajo s pomočjo kriptovalut, so v petem paketu sankcij Evropske unije proti Moskvi tarča tudi transakcije na kripto denarnicah.

Za Ukrajino so zbrali že preko 55 milijonov evrov. Denar je šel tudi za neprebojne jopiče, čelade, zdravila ... Obenem pa s kriptovalutami v Ukrajino prihaja dobrodelna pomoč tudi iz Slovenije. Kar 40.000 evrov je pretekli teden v kriptovaluti ethereum na platformo Truhoma nakazala največja kripto menjalnica na svetu Binance. Ana Lukner Roljić, ustanoviteljica Truhome, razloži potek: "Mi iz Slovenije smo potem v šestih dneh, torej od prejšnjega tedna pa do tega torka, s tovornjakom prepeljali na ukrajinsko mejo in nato na njihov customs 20 kilometrov stran od meje. Iz tam pa potem do Kijeva." Tudi 1000 paketov hrane so razdelili 1000 družinam. Da so ves čas držali pesti, vse dokumentirali in spisali eno lepo zgodbo, še pove.

Ustanoviteljica Truhome dodaja, da tudi Slovenci že doniramo v kriptovalutah. Prepričana je celo, da so prav kriptovalute prihodnost dobrodelnosti. "Če jaz vam doniram oziroma dam škatlo piškotov, kako bi izgledalo, če prej ven vzamem pet piškotov. Jaz verjamem v to 100-odstotno donacijo," pravi.