S krova Coste Smeralde: povsod razkužila, razkuževanje in vprašanje – ste bili na Kitajskem?

Smo na krovu velike ladje za križarjenja Costa Smeralda, ki je bila zaradi suma, da je potnica okužena s koronavirusom, dolge ure v karanteni. Sum je bil ovržen, vseeno na ladji veljajo preventivni ukrepi, ladjarji jih vsak dan uvajajo več. Potniki se nad tem praviloma ne pritožujejo, situacija s sumom na virus pa pestre ladijske zabave ni pretirano zmotila.

FOTO: 24ur.com

Italijansko pristanišče Civitavecchia, okoli 60 kilometrov oddaljeno od Rima. Tudi včeraj zjutraj je sem v okviru svojega rednega načrta plovbe po Sredozemlju prispela Costa Smeralda. Velika ladja za križarjenja družbe Costa Cruises je imela na krovu več kot 6000 ljudi. Medtem ko se je za več kot 1.100 potnikov tukaj zaključilo potovanje in bi se morali z ladje le še izkrcati, so ostali nestrpno čakali ogled zgodovinskega Rima. A se to ni zgodilo. Težave so se začele večer prej, ko so izolirali kitajsko potnico in njenega soproga, potem ko se je potožila o slabem počutju in simptomih, ki bi lahko kazali tudi na okužbo z zloglasnim virusom, ki se iz kitajskega Vuhana pospešeno širi po svetu. “Sum so vzeli več kot resno”. Informiranje precej manj Z ladje so o dogajanju obvestili pristojne, stekli so potrebni postopki. Zjutraj, ko bi morali ladjo zapustiti tako potniki, ki so se želeli izkrcati kot tisti, ki bi šli na izlet, so tako vsi ostali pred zaprtimi vrati. Oblasti so prepovedale, da kdor koli gre iz ladje ali na njo, dokler ni jasno ali gre za okužbo z zloglasnim virusom. Še posebej je pr item vztraja župan mesta, ki je zatrdil, da bo ladja v karanteni, dokler sum ni 100-odstotno ovržen. Grozil naj bi celo s tožbami, če bo kdo skušal zaobiti njegova navodila.

Križarka Costa Smeralda FOTO: 24ur.com

Novica se je znašla na družbenih omrežjih, na prvih straneh medijev, rezultate testa niso nestrpno čakali ne potniki na krovu, ampak tudi tisti, ki bi se morali na ladjo vkrcati. Da se nekaj dogaja je postalo jasno, ko smo na rimskem letališču (pre)dolgo čakali Costin prevoz do pristanišča. Proti Costi Smeraldi naj bi se odpravili okoli trinajstih, a se nismo. Da je na ladji virus, smo najprej izvedeli iz italijanskih medijev, nato so tudi predstavniki Coste na letališču potrdili, da poteka preverjanje domnevne okužbe. Namesto v pristanišče, so nas odpeljali v hotel. Slabe volje med “čakajočimi” skoraj ni bilo, je pa bilo nekaj nelagodja. “Prijetno ravno ni, ampak glede na dogajanje zadnjih dni ni presenetljivo, da se je to zgodilo,”mi je dejala turška potnica, medtem ko smo čakali informacije. “Pa razmišljate, da ne bi šli na ladjo, četudi bomo dobili dovoljenje za vkrcanje,”vprašam. “Sem razmišljala o tem, ampak ne. Grem,” je odločena. “Mislim, da bodo temeljito preverili,” še doda. “Ne vem, če lahko v samo nekaj urah zares veš,” pa je nekoliko skeptično pripomnil njen sopotnik. Nekaj ur se je potem raztegnilo na veliko ur. Obljubili so, da nam bodo okoli štirih, petih popoldne sporočili, kaj se dogaja. Ta ura je minila – brez uradnih novic. Bolj hitro so kapljale neuradne novice. Tako smo kmalu izvedeli, da prvi test kaže, da ne gre za virus, zato je večina pričakovala odhod na ladjo. Napaka. Mestna oblast je zahtevala nov test, dokončno in jasno potrditev, da virusa ni. Tako smo ostali v hotelu. Spet večinoma brez slabe volje – “naj kar dobro preverijo” – se je glasila večina komentarjev. Okoli devetnajste ure je nato slika postala jasnejša. Če je najprej obstajala možnost, da bo trajalo tudi do 48 ur za rezultate dodatega testa, nas je predstavnik Coste obvestil, da naj bi se to zgodilo v naslednjih par urah, zjutraj pa bo sledilo vkrcanje na ladjo. Ob opravičilu so poudarili, da so “sum vzeli več kot resno”. Samo dobro uro kasneje so smo izvedeli, da je očitno – na srečo – šlo za okužbo z gripo. Olajšanje potnikov je bilo veliko – ne le, ker se potovanje ne bo končalo, še preden se je začelo, ampak predvsem, da ni virusa in se bo po okoli 12 urah končala karantena potnikov na ladji. Noč so vseeno preživeli na ladji, mi pa v hotelu. V pristanišče smo se odpravili dopoldne, potem ko so že zjutraj z ladje začeli izkrcavati več kot 1000 potnikov, za katere se je potovanje pravzaprav zaključilo že včeraj zjutraj.

Razkuževalnik zraka. FOTO: 24ur.com

Ladjo so zapuščali z veliko olajšanja. Je pa večina ocenila, da je Costi uspelo dobro obvladati krizo, saj so imeli občutek, da imajo pristojni nadzor na situacijo in vedo, kaj delajo – kar bi bilo ključnega pomena če bi potrdili okužbo. Veliko manj so bili navdušeni nad obveščanjem. Obvestil je bilo malo, bila so skopa, nihče ni bil navdušen nad tem, da se je dalo več izvedeti iz medijev kot od uradnih virov, še posebej, ker pri Costi razpolagajo z več kot dovolj kontaktnimi podatki potnikov, sistemom za obveščanje in celo mobilno aplikacijo. Kanalov, po katerih bi informacije lahko stekle, je bilo tako več kot dovolj, a so bili premalo uporabljeni. Brez jasnih informacij so ostali tudi potovalni agenti, tokrat jih je namreč tudi na krovu precej, saj jim je družba v tem terminu omogočila, da spoznajo najnovejšo Costino ladjo. Preventini ukrepi in veliko razkužila Če je bilo včeraj v pristanišču veliko policistov, vozil pristojnih služb in novinarjev, je bilo danes povsem drugače. Medijski vihar v zvezi z ladjo se je namreč pomiril. Ni pa se pomiril strah pred virusom, potem ko je Italija potrdila prve primere okužbe – nepovezane z ladjo - in razglasila izredne razmere. Vseeno se je danes na ladjo vkrcala najbrž večina predvidenih novih potnikov, vsaj če sklepamo iz gneče v terminalu. Precej kaotično vkrcavanje je trajalo kar nekaj ur, čas si je vsak krajšal po svoje. Eden od potnikov je čakajoče v vrsti zabaval z brenkanjem na kitaro, izdatno okrašeno – tudi z napisom “I love Costa”, najmlajše je zabavala modra maskota. V vrsti je bilo tudi nekaj potnikov, ki so nosili zaščitne maske. Eno glavnih vprašanj ob vpisu med potnike? “Ste bili v zadnjih 40 dneh na Kitajskem.” “Ne.” Na ladji vlada kar nekaj preventivnih ukrepov. Med drugim je na vhodu postavljen velik razkuževalnik, ki vam izdatno razkuži roke. Razkuževanje je obvezno, brez tega na krov ne greste. Na krovu vlada veselo, pozitivno vzdušje. Številni čas preživljajo v bazenu, polni so tudi bari, zaradi prijetno toplega vremena se številni sprehajajo po panoramskem mostu ladje.

Križarka Costa Smeralda FOTO: 24ur.com