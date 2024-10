S pajdaši ogoljufal 40.000 ljudi, najemal zasebna letala, kupoval avtomobile

Obsojeni je po navedbah sodišča leta 2019 zasnoval piramidno shemo, v okviru katere so prodajali kriptovaluto brez dejanske vrednosti. Vlagateljem so obljubljali sprotno izplačevanje obresti na njihov vložek, pri čemer bi lahko zaslužek povečevali z novačenjem novih vlagateljev.

V resnici so denar zadržali zase. Kot je poudarilo sodišče, so že od začetka vedeli, da nikoli ne bodo imeli produkta, ki bi prinašal zaslužek. Celoten projekt so tako pripravili le z namenom opeharjenja vlagateljev. Obsojenčev zagovornik je medtem vztrajal, da je njegova stranka načrtovala več dobičkonosnih produktov, a ji projekta ni uspelo obvladati.

Kot je poročal spletni portal Siol, gre za Benjamina Herzoga. Vtis legitimnosti je s pajdaši poskusil ustvariti s prepričevanjem potencialnih vlagateljev, da je v ozadju poslovne priložnosti podjetje EXW s sedežem v Ljubljani, ki v resnici ni nikoli obstajalo.

Goljufi so več kot 40.000 vlagateljev po vsem svetu ogoljufali za najmanj 20 milijonov evrov. Z denarjem so financirali razkošen življenjski slog; med drugim so kupili nepremičnine v Dubaju in luksuzne avtomobile ter za polete najemali zasebna letala.

Od desetih obtoženih je poleg Herzoga, ki se je dve leti skrival v Dubaju, nato pa sam predal avstrijskim oblastem, še eden prejel prav tako petletno zaporno kazen, trije pa pogojni zapor. Pet obtoženih je sodišče oprostilo, saj njihove krivde ni moglo dokazati z dovolj veliko gotovostjo. Kot so pojasnili na sodišču, je povsem mogoče, da je Herzog preslepil tudi njih in v resnici niso vedeli, da sodelujejo v prevari.