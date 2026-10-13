S Pegasusom nad poljsko opozicijo, podatki odtekali v tujino

V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju, je Donald Tusk razkritja označil za "enega največjih škandalov v zgodovini Poljske po padcu komunizma", je poročala TVP World.
"Predstavljajte si, da bi ljudje, odgovorni za pravosodje in nacionalno varnost na Poljskem, tuji državi, Izraelu, izročili tisoče, deset tisoče občutljivih podrobnosti o poljskih državljanih, ne da bi imeli nad tem kakršen koli nadzor," je dejal.
Tusk je tudi zatrdil, da je proizvajalec sistema Pegasus, NSO Group, sodeloval z izraelskimi varnostnimi službami. Njegove izjave sledijo izjavi državnega tožilstva, v kateri je podrobno opisano, kaj se je zgodilo v preiskavi, ki poteka od marca 2024.
Tožilstvo je ob sklicevanju na analizo poljske agencije za domačo varnost in protiobveščevalno dejavnost ABW dejalo, da Centralni urad za boj proti korupciji, ki je upravljal sistem Pegasus, "ni imel popolnega nadzora nad delovanjem sistema".
Povedali so, da ima skupina NSO dostop do infrastrukture, ki se uporablja za obdelavo in shranjevanje operativnih podatkov, medtem ko informacije, posredovane prek sistema, zapuščajo poljsko ozemlje.
Po nastopu funkcije leta 2023 je Tuskova koalicija začela preiskave obtožb, da je prejšnja vlada pod vodstvo stranke Zakon in pravičnost kupila Pegasus z javnimi sredstvi in ga uporabila za vohunjenje za političnimi nasprotniki in novinarji.
Nekdanji minister za pravosodje Zbigniew Ziobro in drugi visoki predstavniki prejšnje administracije zanikajo kakršna koli kršitev in trdijo, da je bil sistem potreben za nacionalno varnost in se je uporabljal le s soglasjem sodišča.
Vendar pa je vodja parlamentarne preiskave v ponedeljek dejal, da sodniki, ki so odobrili njegovo uporabo, niso v celoti razumeli nadzornih zmogljivosti vohunske programske opreme.
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