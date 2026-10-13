S Pegasusom nad poljsko opozicijo, podatki odtekali v tujino

V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju, je Donald Tusk razkritja označil za "enega največjih škandalov v zgodovini Poljske po padcu komunizma", je poročala TVP World. "Predstavljajte si, da bi ljudje, odgovorni za pravosodje in nacionalno varnost na Poljskem, tuji državi, Izraelu, izročili tisoče, deset tisoče občutljivih podrobnosti o poljskih državljanih, ne da bi imeli nad tem kakršen koli nadzor," je dejal.

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Tusk je tudi zatrdil, da je proizvajalec sistema Pegasus, NSO Group, sodeloval z izraelskimi varnostnimi službami. Njegove izjave sledijo izjavi državnega tožilstva, v kateri je podrobno opisano, kaj se je zgodilo v preiskavi, ki poteka od marca 2024. Tožilstvo je ob sklicevanju na analizo poljske agencije za domačo varnost in protiobveščevalno dejavnost ABW dejalo, da Centralni urad za boj proti korupciji, ki je upravljal sistem Pegasus, "ni imel popolnega nadzora nad delovanjem sistema".

Donald Tusk FOTO: Profimedia