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S Pegasusom nad poljsko opozicijo, podatki odtekali v tujino

Varšava, 13. 10. 2026 13.43 pred 15 minutami 2 min branja 4

Avtor:
M.V.
NSO Group

Poljski premier Donald Tusk je nove ugotovitve o izraelski vohunski programski opremi Pegasus, ki naj bi jo uporabljali na Poljskem, označil za "zločin proti državi", potem ko so tožilci dejali, da je sistem prenašal podatke izven Poljske in bi lahko izraelskemu proizvajalcu omogočil dostop do občutljivih informacij.

V videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju, je Donald Tusk razkritja označil za "enega največjih škandalov v zgodovini Poljske po padcu komunizma", je poročala TVP World.

"Predstavljajte si, da bi ljudje, odgovorni za pravosodje in nacionalno varnost na Poljskem, tuji državi, Izraelu, izročili tisoče, deset tisoče občutljivih podrobnosti o poljskih državljanih, ne da bi imeli nad tem kakršen koli nadzor," je dejal.

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Tusk je tudi zatrdil, da je proizvajalec sistema Pegasus, NSO Group, sodeloval z izraelskimi varnostnimi službami. Njegove izjave sledijo izjavi državnega tožilstva, v kateri je podrobno opisano, kaj se je zgodilo v preiskavi, ki poteka od marca 2024.

Tožilstvo je ob sklicevanju na analizo poljske agencije za domačo varnost in protiobveščevalno dejavnost ABW dejalo, da Centralni urad za boj proti korupciji, ki je upravljal sistem Pegasus, "ni imel popolnega nadzora nad delovanjem sistema".

Donald Tusk
Donald Tusk
FOTO: Profimedia

Povedali so, da ima skupina NSO dostop do infrastrukture, ki se uporablja za obdelavo in shranjevanje operativnih podatkov, medtem ko informacije, posredovane prek sistema, zapuščajo poljsko ozemlje.

Po nastopu funkcije leta 2023 je Tuskova koalicija začela preiskave obtožb, da je prejšnja vlada pod vodstvo stranke Zakon in pravičnost kupila Pegasus z javnimi sredstvi in ga uporabila za vohunjenje za političnimi nasprotniki in novinarji.

Nekdanji minister za pravosodje Zbigniew Ziobro in drugi visoki predstavniki prejšnje administracije zanikajo kakršna koli kršitev in trdijo, da je bil sistem potreben za nacionalno varnost in se je uporabljal le s soglasjem sodišča.

Vendar pa je vodja parlamentarne preiskave v ponedeljek dejal, da sodniki, ki so odobrili njegovo uporabo, niso v celoti razumeli nadzornih zmogljivosti vohunske programske opreme.

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KOMENTARJI4

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Kruha in Iger
13. 10. 2026 14.27
no ja Pegasus lahko, ostali pa ne smejo.
Odgovori
0 0
visoki
13. 10. 2026 14.26
na poljskem največja afera in pri nas tišina,kje je stevo,da udari po tej vladi
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
13. 10. 2026 14.17
hmmm na kaj me že to spominja
Odgovori
+3
3 0
M_teoretik
13. 10. 2026 14.16
A ni prejšnja Janševa vlada tud nabavila ta Izraelski Pegasus!?
Odgovori
+5
5 0
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