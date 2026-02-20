Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

S plugom povozil sodelavca, 53-letnik umrl na kraju

Linz, 20. 02. 2026 15.39 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Snežni plug (simbolična fotografija)

Zaradi obilnega sneženja je kaos na cestah tudi pri naših severnih sosedih. Kot poročajo avstrijski mediji, sicer snežno neurje ni povzročilo večjega števila resnejših prometnih nesreč, a vsaj ena je bila smrtna. Zgodaj zjutraj je namreč zimski delavec s plugom čistil zasneženo cesto, ko je povozil svojega sodelavca. Ta je umrl na kraju nesreče.

V avstrijskem mestu Linz se je zjutraj zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 53-letni delavec zimske službe. Eden od delavcev, ki so v stanovanjskem naselju plužili cesto, je namreč po poročanju Kronen Zeitunga s snežnim plugom trčil v sodelavca.

Pomoč je prišla prepozno, zdravnik je lahko na kraju le potrdil smrt 53-letnika. Nujna medicinska pomoč je medtem oskrbela tudi drugega zaposlenega, ki je bil spričo nesreče v šoku.

Trenutno še ni jasno, kako je prišlo do nesreče.

Preberi še Namesto na Dunaj leteli v München, Celovec

Tako kot Slovenija se tudi Avstrija in Švica soočata z obilnim sneženjem. V gorah se je sprožilo že več snežnih plazov, ki so pod seboj pokopali večje število oseb. Najmanj ena naj bi v plazu tudi umrla.

avstrija zima sneg nesreča snežni plug

Vrhovno sodišče ZDA razveljavilo večji del Trumpovih carin

Prebilič verjame, da se 'prava tekma šele začenja'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
Za koga navijate nocoj: za Žigo ali Dina?
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543