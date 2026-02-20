S plugom povozil sodelavca, 53-letnik umrl na kraju

V avstrijskem mestu Linz se je zjutraj zgodila huda nesreča, v kateri je umrl 53-letni delavec zimske službe. Eden od delavcev, ki so v stanovanjskem naselju plužili cesto, je namreč po poročanju Kronen Zeitunga s snežnim plugom trčil v sodelavca.

Pomoč je prišla prepozno, zdravnik je lahko na kraju le potrdil smrt 53-letnika. Nujna medicinska pomoč je medtem oskrbela tudi drugega zaposlenega, ki je bil spričo nesreče v šoku.

Trenutno še ni jasno, kako je prišlo do nesreče.