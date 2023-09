S podaljšanjem avtoceste bi jim vzeli klube, zabavo priredili kar sredi ceste

Lokalni nočni klubi so z dovoljenjem berlinskih oblasti v soboto popoldne in zvečer dogajanje preselili na eno od glavnih cest, da bi izrazili nasprotovanje podaljšanju avtoceste. Na predvideni trasi namreč stoji nekaj najbolj znanih berlinskih nočnih klubov, pa tudi kulturnih prizorišč in nekaj stanovanjskih stavb.

"To bi bila popolna nočna mora, saj bi izgubili velik in pomemben del berlinske kulture. Le zakaj bi morali imeti avtocesto v središču mesta? Imamo zelo dober javni potniški promet," je za BBC dejala ena od protestnic. Drug protestnik je opozoril na onesnaženje s hrupom in škodljivimi izpusti iz vozil. "Ne glede na to, kako gledamo na ta projekt, je nesmiseln," je ocenil.

Zagovorniki podaljšanja trase avtoceste medtem opozarjajo, da so lahko nočne klube na tem območju zgradili prav zato, ker je območje že desetletja predvideno za širitev cestnega omrežja in zato na njem niso smeli graditi stanovanjskih ali poslovnih stavb. Brez podaljšanja avtoceste po njihovih besedah središča Berlina ne bo mogoče prometno razbremeniti.