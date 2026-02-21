S pomočjo DNK na cigaretnem ogorku po 44 letih odkrili morilca 13-letnice

Smrt 13-letne Sarah Geer so policisti preiskovali kot umor, a zaradi forenzične znanosti, ki je bila tedaj še v povojih, niso uspeli identificirati nobenega osumljenca. Primer je tako desetletja ostal nerešen, je po poročanju CNN pojasnilo državno tožilstvo okrožja Sonoma. Skoraj 44 let pozneje pa se je zgodil preboj: njenega morilca so odkrili s pomočjo analize vzorca DNK, ki so jo našli na cigaretnem ogorku in jo primerjali z DNK, najdeno na truplu. In prišli do zaključka: dekle je ubil James Unick. K razrešitvi primera je pomagala genetska genealogija, ki združuje dokaze DNK in klasično, tradicionalno genealogijo, so ob tem pojasnili tožilci.

Steklo je sojenje, porota je danes 64-letnega Unicka spoznala za krivega. "Obsodilna sodba je dokaz vsem, ki se v iskanju Sarahinega morilca nikoli niso predali," je v sporočilu za javnost zapisala tožilka Carla Rodriguez. "To je najstarejši nerešen primer, kar jih je bilo kdaj predstavljenih poroti okrožja Sonoma. Čeprav je 44 let čakanja predolgo, je bilo pravici končno zadoščeno – tako za Sarahine bližnje, kot skupnost," je dodala.

Profil DNK

Preboj v primeru se je zgodil leta 2003, ko so preiskovalci profil DNK razbrali iz sperme z dekletovega spodnjega perila. Le da se profil ni ujemal z nikomer, čigar DNK je bil takrat v podatkovnih bazah na voljo za primerjavo. Te namreč vsebujejo informacije o že znanih storilcih kaznivih dejanj. Preiskava se je še enkrat ustavila. Znova jo je leta 2021 odprl policijski oddelek v Cloverdalu. Kot so pojasnili, so konec leta 2019 stopili v stik z zasebnim preiskovalnim podjetjem in z njimi sodelovali v upanju, da bodo lahko dokaze preučili "z najnovejšo tehnologijo, ki jo uporabljajo pri delu s primeri, ki obstanejo na mrtvi točki".

Sarah Greer bi bila danes stara 57 let. DNK so preiskovalci razbrali iz analize semenske tekočine z njenih oblačil, ki so jo našli na dan, ko je bila umorjena.

V iskanje morebitnega ujemanja s profilom DNK iz leta 2003 se je vključil tudi FBI. "FBI je z dostopom do družinskih genealoških baz ugotovil, da profil pripada enemu od štirih bratov, vključno z Jamesom Unickom," je pojasnilo tožilstvo. Ko so preiskovalci zožili seznam osumljencev na štiri brate Unick, je FBI pridobila cigaretni ogorek, ki ga je odvrgel James. Analiza je nato potrdila, da se njegov DNK ujema z vzorcem iz leta 2003. Aretirali so ga julija 2024 na njegovem domu v Willowsu v Kaliforniji. "Današnji dan predstavlja sladko-grenko zmago pravice," je tedaj dejal načelnik policije Cloverdala Chris Parker. "Čeprav nič ne more odpraviti bolečine, ki je bila povzročena družini Geer in naši skupnosti, lahko končno ponudimo nekaj tolažbe z vedenjem, da bo storilec odgovarjal." Ob aretaciji je Unick vztrajal, da Sarah ni poznal ter da dogodkov tiste noči ne spomni. Med enomesečnim sojenjem je zgodbo spremenil. Dejal je, da je spolni odnos predlagalo dekle samo, medtem ko je v neki igralnici igral videoigre. Trdil je tudi, da je bil odnos ob bližnji reki sporazumen. Po navedbah tožilcev naj bi namigoval, da je Sarah pozneje tisto noč napadel in ubil nekdo drug. Na sodišču so pričali tudi dekletovi prijatelji, ki so z njo preživeli čas tisti konec tedna, preden jo je Unick ubil. Po dveh urah posvetovanja, je porota Unickovo izjavo o dogodkih zavrnila in ga spoznala za krivega umora. Na podlagi obsodilne sodbe in ugotovitve, da je šlo poleg umora tudi za spolni napad, bo 64-letnik po navedbah oblasti najverjetneje obsojen na dosmrtno zaporno kazen, brez možnosti pogojnega izpusta. Kazen mu bodo predvidoma izrekli 23. aprila.

Genetska genealogija v pomoč pri iskanju morilcev