S pomočjo enega samega lasa razvozlali umor iz leta 1994, obsodili 51-letnika

Z Otoka prihaja še ena zgodba o uspešni uporabi nove tehnologije za prepoznavanje DNK vzorcev. Moškega so za grozljiv umor, ki ga je zagrešil pred 30 leti, obsodili na podlagi analize lasa, ki so ga našli na kraju zločina. Po analizi lasa je namreč postal osumljenec, nato pa so našli še druge dokaze, s katerimi so potrdili, da je 39-letnico več kot 140-krat zabodel z nožem.

Takrat 21-letni Sandip Patel je 8. avgusta 1994 v vstopil v najemniško stanovanje 39-letne Marine Koppel in jo več kot 140-krat zabodel z nožem. Iz njenega stanovanja naj bi vzel tudi bančno kartico s PIN kodo in v bližini sovjega stanovanja z njenega računa dvignil denar.

Sandip Patel v času zločina. FOTO: Metropolitanska policija

Zdaj 51-letnega Patela so umora obtožili lani, ko so s pomočjo DNK analize ugotovili, da je las, ki so ga našli na žrtvinem prstanu, njegov. Po tem odkritju so z njim povezali tudi krvavi odtis stopala, ki so ga našli na zaključni letvi v žrtvinem stanovanju. Že v času umora so sicer njegove prstne odtise našli na vrečki v kuhinji Koppelove, vendar ga takrat niso obravnavali kot osumljenca, ker je delal v očetovi prodajalni časopisov v bližnji ulici in bi vrečko lahko dobila pri njemu.

Že v času umora so Patelove prstne odtise našli na vrečki v kuhinji Koppelove. FOTO: Metropolitanska policija

Patel je zanikal, da jo je umoril, vendar ga je porota po treh urah posveta spoznala za krivega. Koppelova je bila sicer poročena. Moža Davida Koppela je spoznala v Northamptonu, ko je kot sobarica delala v hotelu. Kasneje je sicer delala tudi kot maserka in spolna delavka, zato je med tednom ostajala v Londonu, ob koncih tedna pa je obiskovala Northampton. Zaslužen denar je pošiljala domov v Kolumbijo, kjer sta bila tudi njena dva otroka. Zanju je skrbela njena družina.

Umorjena Marina Koppel. FOTO: Metropolitanska policija

Po besedah njenega moža, ki je umrl leta 2005, so bili med njenimi strankami, ki jim je nudila spolne usluge, uspešni moški - poslovneži, zdravniki in celo politik. Čeprav njenega dela ni najbolj odobraval, jo je sprejel. Pa vendar sta se zaradi tega tudi večkrat sprla. Prav zaradi enega od sporov se je 31. julija 1994 Koppel sam vrnil domov v Northampton. Tožilec William Emlyn Jones je na sodišču povedal, da nimajo veliko informacij o tem, kje je bila in kaj je počela dni pred smrtjo. Znano je le, da se je 7. avgusta 1994 prijavila na poker turnir, se srečala s stranko v hotelu Heathrow, nato pa se vrnili v središče Londona. Zadnjič so jo videli dan kasneje, nekaj pred 14. uro, in sicer v banki Midland Bank na ulici Baker. Tisti večer se je gospod Koppel vrnil v njeno stanovanje in našel njeno truplo. Tožilec je povedal, da je utrpela izjemno hude poškodbe. "Marina Koppel je bila brutalno umorjena. Strašno dolgo je trajalo, da smo razvozlali ta primer, a zdaj imamo dokaze, da je imela na prstanu obtoženčeve lase in da smo na leti ob njenem truplu našli prav njegove odtise. Njegov las in njegov odtis smo v stanovanju lahko našli samo zato, ker jo je on ubil," je povedal. Las so shranili in ga ponovno analizirali 14 let kasneje Patel je osumljenec postal šele leta 2022, ko so ugotovili, da je las, ki ga je znanstvenik na njenem prstanu našel leta 2008, njegov. Takrat tehnologija še ni bila tako napredna, da bi lahko poiskali ujemajoči DNK, vendar pa so vzorec shranili in ga leta 2022 ponovno analizirali.

51-letni Sandip Patel je bil obsojen zaradi umora, ki ga je zagrešil pred 30. leti. FOTO: Metropolitanska policija