S ponarejenimi recepti iz zdravstvene blagajne iztržili več kot 175.000 evrov

Lekarne so tako z izdajanjem lažnih receptov služile dvojno. Enkrat so za neizdana zdravila zaračunala zdravstvenim zavodom, hkrati pa so zdravila lahko prodajala tudi na črnem trgu.

Zadnji tak primer se je zgodil v Sarajevu. Farmacevti so izrabili identiteto več kot dvesto pacientov, piše Radio Svobodna Evropa. Iz zdravstvene blagajne so s ponarejenimi recepti iztržili več kot 350.000 mark (175.000 evrov). Številka ni dokončna, saj preiskava še poteka.

V sarajevsko afero je bil med drugim vpleten tudi farmacevt Miro Banović iz Zenice, ki ima v Federaciji BiH, v različnih kantonih, šest lekarn. Zaradi zlorabe zdravil na recept je bil leta 2017 že obsojen na 18 mesecev zapora. V njegovih lekarnah so se nezakonito prodajali apaurin, lexilium in ketonal, ki spadajo med opojne droge in psihotropne snovi. V začetku letošnjega leta pa je Sarajevski Zavod za zdravstveno zavarovanje, zaradi lažnih receptov, z Banovićem prekinil pogodbo.